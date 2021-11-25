Ученые доказали, что гигантские ямы вокруг Стоунхенджа были сделаны людьми

Летом 2020 года британские археологи в рамках проекта «Скрытые ландшафты Стоунхенджа», возглавляемого Университетом Брэдфорда, сделали интересное открытие. Вокруг Даррингтонских стен, расположенных всего в шести километрах к северо-востоку от Стоунхенджа на равнине Солсбери, в Уилтшире, они обнаружили 20 глубоких и ровных ям диаметром 10 метров и глубиной 5 метров, вырытых кругом диаметром около 2 километров.
Это открытие ученые охарактеризовали как крупнейшее доисторическое сооружение, когда-либо обнаруженное в Британии, но некоторые специалисты не разделили этого энтузиазма и назвали кратеры всего лишь природным ландшафтом. Чтобы доказать обратное, эксперты из Университета Сент-Эндрюс вместе с коллегами из других научных институтов по всей стране целый год проводили различные анализы и экспертизы. Свои выводы они представили в конце ноября 2021 года.
Профессор Брэдфордского университета Винсент Гаффни, возглавлявший группу, сделавшую это открытие, сказал, что его команда изучила половину ям и обнаружила, что они все одинаковые и находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, что подтверждает причастность людей к их постройке и умению древних строителей четко высчитывать пропорции и измерять расстояние.
Археологи, участвовавшие в новом исследовании, использовали специальную технологию дистанционного зондирования, которая может картографировать под землей, чтобы выявить размеры ям.
С помощью этой технологии эксперты смогли определить, где и как глубоко земля была нарушена, даже если это произошло тысячи лет назад. Исследования также включали использование оптически стимулированной люминесценции, которая может датировать последний раз, когда слой земли подвергался воздействию света.
Эти испытания доказали, что карьеры датируются примерно 2400 годом до нашей эры, то есть они были построены древними людьми около 4500 лет назад.
Эти выводы делают ямы Стоунхенджа огромным памятником эпохи неолита.
Хотя ученые не уверены в причине строительства ям, считается, что они могли служить границей священной области или иметь какое-то космологическое значение, пишет Daily Mail.
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