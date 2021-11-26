11:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте открыли легендарную аллею сфинксов (видео)
Торжественная церемония открытия транслировалась в прямом эфире.
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После длительной реставрации в египетском Луксоре снова открылась знаменитая аллея сфинксов.
Торжественная церемония открытия состоялась вечером 25 ноября и транслировалась в прямом эфире. В ней приняли участие президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси и высшее руководство страны.
Аллея длиной 2,7 километра и шириной 7 метров соединяет Луксорский храм с Карнакским. В древности она служила местом торжественных шествий во время религиозных празднеств. Египтяне именовали ее «Путем Бога». Аллея также известна под названием «Дорога фараонов».
Когда точно была построена аллея, неизвестно. Некоторые ученые предполагают, что строительство началось около 3,5 тысяч лет назад, другие — что на несколько веков позже.
Считается, что основную часть аллеи построили при фараоне Нектанебо I, основателе 30-й и последней династии, около 2,4 тысяч лет назад.
Со временем аллея была заброшена и засыпана песком. Первых сфинксов здесь обнаружили во время раскопок в 1949 году. С тех пор археологам удалось найти 250 сфинксов с бараньими головами и 807 сфинксов — с человеческими.
В древние времена в Аллее находилось в три раза больше статуй, считают они. Исследователи считают, что новые сфинксы будут найдены во время последующих раскопок.
Анна Лысенко
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