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13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

На туриста на Филиппинах напал «пластиковый» крокодил

Мужчина рассказал, что принял живого хищника за реалистичную модель.

В середине ноября в тематическом парке Amaya View в Кагаян-де-Оро на Филиппинах произошел страшный инцидент, который, впрочем, закончился вполне благополучно.

68-летний Нехемиас Чипада решил отпраздновать в парке свой день рождения и приехал туда вместе со своей семьей. Гуляя по территории, мужчина увидел в пруду, как ему показалось, очень реалистичную пластиковую фигуру огромного крокодила. Недолго думая, именинник залез в воду, чтобы сделать с ним селфи, но через пару секунд «пластиковый» крокодил ожил и схватил мужчину за руку.

К счастью, Чипада смог вырваться из пасти 4-х метрового хищника и быстро вылезти из пруда. Ему на помощь тут же подоспели сотрудники парка и прохожие — они перемотали ему пораненную руку и вызвали скорую.

Сообщается, что мужчину с ранами на руке и бедре, а также несколькими переломами доставили в Медицинский центр Северного Минданао, где провели несколько операций, в ходе которых достали из руки крокодилий зуб и зашили раны.

Семья потерпевшего обвинила в происшествии руководство парка, так как, по их словам, возле пруда не было предупреждающих табличек и они действительно думали, что в воде находится пластиковая фигура.

В свою очередь, в парке отметили, что предупреждающие знаки развешаны на всей территории, а посетители еще ни разу не пытались залезать в пруд ради селфи.

Тем не менее, руководство Amaya View согласилось компенсировать пострадавшему медицинские услуги и все необходимое лечение, пишет Daily Mail.

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