16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что домашним котам свойственна психопатия
Они также разработали специальный тест, который помогает определить степень выраженности мании у питомца.
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Ученые из Школы психологии Ливерпульского университета и Ливерпульского университета Джона Мура провели исследование кошачьего поведения при участии 2042 владельцев кошек.
Испытуемые ответили на 46 вопросов специально созданной анкеты, в которой оценивали поведение и склонности своих питомцев по пятибалльной шкале. Вопросы теста были схожи с тестами для людей, которые оценивают склонность к антисоциальному поведению и психопатии, но адаптированы к животным. Например, владельцев котов спрашивали, как часто и громко их кот мяукает без видимой причины, насколько он агрессивен и как долго играет со своей добычей, прежде чем съесть ее.
Результаты исследования подтвердили давние предположения ученых о том, что у всех кошек есть элемент психопатии, поскольку когда-то это было полезно для их предков с точки зрения приобретения ресурсов — например, еды, территории и возможностей для спаривания.
Считается, что все домашние кошки произошли от ближневосточной дикой кошки Felis Silvestris — «лесной кошки» и до сих пор сохранили «дикое поведение».
На основе исследования ученые доработали первоначальный тест и превратили его в CAT-Tri +. Это первый доступный инструмент для измерения психопатии у кошек, который оценивает кровожадную безжалостность кошки и уровень антиобщественного поведения по отношению к людям и другим домашним животным. Этот инструмент могут использовать владельцы или ветеринары для выявления нежелательного поведения, чтобы можно было внести улучшения в кошачью среду, соответствующую их характеру.
По словам ученых, именно антисоциальное поведение и агрессия являются наиболее распространенной причиной отказа от домашних питомцев. Но, как говорят авторы исследования, это просто дикая кошачья натура, зная которую, можно скорректировать поведение питомца и улучшить качество его и своей жизни. В ближайшее время авторы исследования пообещали опубликовать опросник в открытом доступе.
Екатерина Гура