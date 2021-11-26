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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании установили елку в виде буквы S

6-метровая «поникшая» ель стоит у торгового центра.

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На городской площади в британском Ившеме появилась необычная рождественская елка S-образной формы.

Ее уже провозгласили самой причудливой в стране и сделали «звездой» соцсетей.

6-метровая ель у торгового центра с «поникшей» макушкой вдохновлена праздничным деревом из книги «Как Гринч украл Рождество» Доктора Сьюза. Гринч стал одним из самых популярных рождественских персонажей в Великобритании и США.

Праздничную ель в Ившеме обычно устанавливают на средства местных бизнесменов, и в этом году они решили остановиться на таком варианте.

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