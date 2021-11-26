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19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из США сделал уникальный снимок космических туманностей

Сделать такое фото с Земли с помощью обычного телескопа — невероятно сложная задача.

Астрофотограф из Калифорнии Эндрю Маккарти уже давно известен своими невероятными и очень детальными снимками космических объектов. В конце ноября он поделился с подписчиками новым снимком, на котором запечатлел объекты из глубокого космоса.

На новое фото Маккарти попали две туманности — «Мыльный пузырь» (слева) и «Полумесяц» (справа), носящие официальные названия NGC 7635 и NGC 6888 соответственно. 

Туманность «Полумесяц» — это эмиссионная туманность, сформированная звездными ветрами. Она находится в созвездии Лебедь на расстоянии примерно 4700 световых лет от Земли. А туманность «Мыльный пузырь» — это планетарная туманность, созданная в результате смерти звезды. Она находится в созвездии Кассиопея на расстоянии 7100 — 11 000 световых лет от Солнца. Эта туманность невероятно слабая, и увидеть ее с помощью обычных телескопов очень сложно.

По словам фотографа, изображение было снято с использованием 12-часовой экспозиции и цветной камеры, хотя обычно для подобных снимков он снимает черно-белые изображения, которые помогают получить более детальный снимок.

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