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12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Швеции показали лучшие пряничные домики 2021 года (фото)

Невероятное искусство.

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За месяц до Рождества жители Швеции уже начали готовить пряничные домики и хвастаться лучшими произведениями в соцсетях. А самые смелые даже принимают участие в конкурсе пряничных домиков в музее архитектуры ArkDes в Стокгольме.

Здесь открылась выставка пряничных домиков, созданных не кондитерами, а любителями — не всегда с надлежащими пропорциями, часто разрисованных неуверенной детской рукой, но очень трогательных и милых.

Такая выставка пользуется в стране огромной популярностью, сообщает Reuters. Ее проводят уже в 31 раз. А проголосовать за понравившийся домик можно как в музее, так и онлайн.

Традиция печь имбирные пряники появилась в Европе в Средние века. В Швецию этот обычай завезли выходцы из Германии в XIII веке.

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