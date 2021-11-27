«Война» гольф-клуба с дикими свиньями позабавила Сеть

Гольф-клуб Lightcliffe в британском Йоркшире неожиданно попал в заголовки новостей из-за безуспешной войны с двумя дикими свиньями.
Хрюшки повадились ходить на поле для гольфа и рыть землю в поисках еды, сообщает CNN. Заметив совершенно испорченный газон, игроки попытались прогнать «хулиганок». Отказываясь уйти, свинья поранила одного из мужчин, и ему пришлось отправиться в больницу за прививкой от столбняка.
После инцидента свиньи сбежали в лес, но не прошло и нескольких дней, как они появились снова. В этот раз парочка устроила еще больший беспорядок и поцарапала ногу сотруднику гольф-клуба.
Члены и сотрудники клуба смирились, что не могут прогнать животных самостоятельно, и обратились в полицию. Однако офицеры отказались приехать на вызов. Представители полиции заявили, что забирать свиней не входит в их обязанности.
В итоге гольф-клуб закрыли во избежание новых инцидентов. Позже животных удалось загнать в транспортеры и увезти подальше, а заведение смогло продолжить работу.
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