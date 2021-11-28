18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самые высокие небоскребы сравнили в 3D-анимации
В ролике можно увидеть и «Лахта-центр», и Шанхайский всемирный финансовый центр, и сверхвысотный небоскреб «Бурдж-Халифа».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Дизайнеры канала MetaBall Studios сравнили самые высокие здания мира в эффектной визуализации.
В качестве фона они выбрали территорию Нью-Йорка, а вот небоскребы «собрали» со всего мира. В анимации можно увидеть и «Лахта-центр» из Санкт-Петербурга, и Шанхайский всемирный финансовый центр, и сверхвысотный небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае.
Размер зданий указан от фундамента до самого кончика, включая антенны и шпили. В ролике можно увидеть 10 самых высоких зданий мира, другие же выбраны субъективно, говорят авторы видео. В анимацию не включены телевышки, статуи и памятники.
Анна Лысенко
Еще больше интересного об архитектуре