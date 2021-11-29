На AliExpress распродают недорогие гирлянды и новогодние елки
Уже совсем скоро мы будем наряжать елку и развешивать новогодний декор. В сезоне 2021−2022 появилось немало новых праздничных украшений, которые вы обязательно захотите рассмотреть поближе. Мы собрали в подборке несколько лучших примеров и добавили к ним другие популярные товары для уютной зимы. Их все можно купить на AliExpress со скидкой и очень быстрой доставкой. Смело добавляйте в корзину!
Вот это да! Умная гирлянда коннектится со смартфоном, после чего вы можете прямо из приложения регулировать ее яркость, цвет, режим работы и даже синхронизировать гирлянду со звучащим новогодним треком. А еще на этот товар действует экспресс-доставка.
Дети и взрослые будут в восторге от этого "генератора новогодних чудес". Проектор может создать настоящую сказку в любом помещении - на стене или прямо в воздухе. Яркие красивые новогодние картинки мгновенно пробуждают праздничное настроение. Товар будет у вас очень быстро - он уже ждет на российском складе.
Новогодние игрушки, свечи и хлопушки… А ещё, конечно же, гирлянда! Без неё никуда. Если уж не на ёлку, то можно на шторы, например. В любом случае добавит атмосферы, да и потом можно все 365 дней не снимать и сохранять праздничную атмосферу.
Конечно же, мы не могли обойтись без наивных приколов. Например, магический порошок, превращающий ваш костёр в адский огонь, будто из известных фильмов или игр. Полезного в этом, конечно, мало. Хотя интересный фотосет вам обеспечен.
Настоящий хит продаж среди елочных украшений. Сосульки, длиной 13 сантиметров, сделаны из качественного пластика и выглядят точь-в-точь, как настоящие. Они будут идеально смотреться как на праздничной елке, так и в любом другом месте в качестве праздничного украшения. Можно приобрести комплекты по 3, 6 и 12 штук. Также в наличие есть и цветные сосульки с блестками.
Красивая пушистая елочка с шишками и белым напылением, имитирующим снег, продается со скидкой и ускоренной доставкой из России. Размеры можно выбрать разные - от 1,2 метра и до потолка. В отзывах к товару - восторги и благодарности покупателей, и рейтинг у новогодней ели очень высокий.
Прекрасный продавец, прекрасный товар!!! Доставка мегабыстрая, курьером до двери!!! Все как и заявлено, товар полностью соответствует картинке и описанию! Я очень довольна! Продавец очень общительный, я неправильно указала адрес, оплата прошла, продавец на высшем уровне все исправил и доставили товар за 3 дня в СПб!
Если вы любите музыку настолько сильно, что не хотите ограничивать себя небольшой колонкой, которой хватит только чтобы раскачать людей в одной комнате, рекомендуем приобрести более крупный формат. Такого хватит, чтобы развеселить весь дом. Для любителей частных тусовок — более чем полезная вещь.
Новогодние праздники - это отличный повод подурачится и порадовать себя и окружающих забавными нарядами, которые уж точно подарят правильное праздничное настроение. Вязаная теплая шапка не только украшена забавным рождественским рисунком, но и дополнена разноцветными светодиодами. В такой шапке будет не только тепло, но и весело.
Этот обогреватель мощностью 900 Вт размером с апельсин, но вопреки миниатюрности он отлично согреет холодную комнату, гараж или небольшой рабочий кабинет площадью до 20 квадратных метров. Весит портативный обогреватель всего полкилограмма, так что его можно прихватить с собой на работу или на дачу даже в дамской сумочке. Товар доставляют ускоренно — он уже ждет вас на российском складе.
Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
Чтобы приклеить такую наклейку, достаточно слегка сбрызнуть окно, дверцу холодильника или стеклянную дверь водой. Отклеить ее тоже не составит труда. Если наклейку затем аккуратно сложить, ее можно будет использовать и на следующий год. Очень милое и многоразовое украшение за копейки, которое буквально преображает окна, даже если за ними монотонный зимний пейзаж!
Локдаун или Хэллоуин, Новый год или День святого Валентина… Любой праздник для многих, помимо эмоций, подарков и прочего, — повод запечатлеть приятные воспоминания. Неважно, в качестве фото или видео. С появлением ТикТока всё может обрести популярность. А значит, заснять стоит каждый приятный момент (вдруг потом в “реки” залетит). И уж лучше всегда надеяться на себя, чем на окружающих. А значит, быть готовым к тому, что свободных рук для съемки не будет. Поможет недорогой штатив. На который можно и телефон, и какую-нибудь камеру прицепить. Так что формат может быть сразу на несколько платформ. От ТикТока до Ютуба.
Зимой без носков никак нельзя - это знает любой житель нашей страны. Но носки должны быть не только теплыми, но и нарядными. Специально к новогодним праздникам можно прикупить крутые праздничные носки с рождественскими мотивами и зверятами. В наличие есть разные размеры, рисунки, а также фасоны и ткани. Например, можно выбрать тонкие короткие носки под кроссовки, или основательные, длинные и теплые носки на замену домашним тапочкам. Кстати, такие носки отлично подойдут и в качестве новогоднего подарка.
Сейчас профессия блогер если не самая популярная, то, как минимум, входит в первую десятку. Правда, и границы требований для подобного звания расширяются. В целом, сейчас блогер — это тот, у кого хотя бы в одной соцсети больше 10 тысяч подписчиков, так что конкуренция большая. И если вы планируете выиграть, то лучше поработать над качеством контента. Хотя бы добавить света. При этом на начальном этапе для этого не потребуется громоздкое оборудование. Хватит и небольшого светильника на клипсе.
Одна из самых красивых находок сезона! Обязательно обратите внимание на необычную гирлянду, с помощью которой можно украсить и окно, и елку, и пространство над обеденным столом. Она послужит украшением и ночником, сделав любое помещение просто сказочным. Кстати, на эту новинку действует экспресс-доставка.
Магнитные терапевтические носки имеют двойной эффект: они слегка нагреваются при ходьбе (благодаря чему в них всегда тепло, даже в сильный мороз) и по-особому воздействуют на стопу. Фактически это микромассаж с эффектом акупунктуры. Он помогает снимать усталость и бороться с отеками. Точно надо брать, тем более за такую цену!
Предлагаем набирать больше практичных вещей! Тем более что совсем скоро праздники. Во-первых, гирлянды могли порядком надоесть. Во-вторых, даже если вам нравятся эти праздничные огоньки, рассмотрим новый формат? Так и елке будет полегче, без всех этих тонн света, да и вы сможете легко оправдать наличие праздника, даже после новогодних каникул. Предлагаем взять цифры наступающего года. Это и логично, и использовать потом можно. Например, на чей-то день рождения.
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Зима близко! Мокрые кроссы, одежда и холодные конечности. Погреться быстро можно с помощью каких-то гаджетов. Чай уже не поможет. Батарея не выход. Да и таскать ее с собой сложновато. А вот такой вот коврик можно хранить и в офисе. Например, для сушки обуви или действительно обогрева ног.
Гирлянда-мультиколор работает от батареек или USB, а потому вариантов, где ее разместить, множество! У нее 12 цветов и сто лампочек, а длина составляет 12 метров. Одна из лучших новинок сезона, так что спешите добавить в корзину.
Уверены, что вы видели шоу с прокачанными тачками в своём детстве, возможно, играли в игры… Или, уже став взрослым, сидели в машине с подобным салоном. Если захотели такой же, необязательно покупать какой-то ремонт салона и тем более конкретную марку автомобиля (вдруг, кто-то задумывался). Сделать можно все за небольшую плату и своими руками. Если все хорошо вмонтировать, то человек, который увидит это в первый раз, будет приятно удивлен.
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Специальная юбка маскирует ножку и служит ковриком, на котором можно разместить подарки и устроить новогоднюю фотосессию. Красиво и практично! Продавец предлагает большой выбор расцветок и экспресс-доставку.
Отличный коврик! Покупкой довольна, яркий, красивый. Отправлен быстро, упакован в простой почтовый конверт, но для такого товара этого достаточно. Фото соответствует. Большое спасибо за праздничное настроение! Рекомендую!
Пришла быстро, меньше чем за неделю. Отличная машинка! Такие узоры выписывает. И поле широкое. С аккумулятором можно таскать с собой и развлекаться хоть на лужайке дачи, хоть в лесу. Да и дома можно выбрать любое удобное мест.