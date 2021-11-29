10:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Телеканал «Россия» покажет остросюжетную мелодраму «Ключ от всех дверей»
Премьера состоится 29 ноября в 21:20.
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29 ноября на телеканале «Россия» стартует премьера многосерийной остросюжетной мелодрамы «Ключ от всех дверей» от создателей легендарных «Тайн следствия».
История рассказывает о жизни профессионального психолога Анны Королёвой (Светлана Колпакова), которая помогает клиентам разобраться с обидами, стрессами и конфликтами в семье. При этом она не просто проводит приемы в своем уютном кабинете в Санкт-Петербурге с видом на Николо-Богоявленский морской собор и набережную Невы — Анна готова сорваться среди ночи и примчаться на помощь в любую точку города.
Но однажды ей предстоит сделать выбор между своей личной жизнью и спасением незнакомых людей. В итоге Анна попадает в смертельно опасную ловушку, и под угрозой оказывается ее собственная жизнь и безопасность близких.
Главные роли в сериале исполнили Светлана Колпакова, Алексей Фатеев, Андрей Фролов и Сергей Юшкевич, а режиссером стал Максим Демченко, известный по многосерийным фильмам «Доктор Рихтер», «Паромщица».