17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Гватемалы прилетел в США в отсеке шасси самолета
Он не только выжил, но и совсем не пострадал.
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Пограничники аэропорта Майами в конце ноября задержали 26-летнего гражданина Гватемалы за незаконное пересечение границы. Но самое интересное в том, как именно молодой человек попал на территорию США.
Оказалось, что предприимчивый гватемалец пробрался на взлетное поле аэропорта Гватемала-Сити и спрятался в отсеке шасси самолета American Airlines, летевшего в Майами. Там он и находился все свое путешествие. Но в американском аэропорту молодому человеку не удалось остаться незамеченным, и сразу по прилету возле самолета его встретили пограничники и полицейские.
В соцсетях появилось видео, на котором показан отчаянный нарушитель и тот самый отсек, в котором он пролетел 2,5 часа. Гватемалец еле держался на ногах, но визуально был в полном порядке. После задержания его доставили в местную больницу для медобследования, пишет The New York Times.
Из них 100 человек умерли от полученных травм. Сообщалось, что в 2014 году пятнадцатилетний парень выжил после 5-часового перелета из Калифорнии на Гавайи в отсеке шасси.
Екатерина Гура