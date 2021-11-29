18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Одноклассники» назвали номинантов онлайн-премии «Самый ОК»
Голосование продлится с 29 ноября по 12 декабря включительно.
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Социальная сеть «Одноклассники» объявила номинантов онлайн-премии лучшего российского контента «Самый ОК». Как и в предыдущие годы, пользователи имеют возможность выбрать лучший фильм, хит, сериал, шоу и трансляцию этого года. Голосование продлится с 29 ноября по 12 декабря. Голосовать можно каждый день, не более одного раза в сутки.
Так, в этом году за победу в номинации «Фильм года» будут бороться «Майор Гром: Чумной Доктор», «Последний богатырь: Корень зла», «Батя», «Пальма» и «Конёк-Горбунок».
В номинации «Хит года»: HammAli & Navai «Птичка», Альбина Джанабаева «Пообещай», Анет Сай, NILETTO «Не люблю?», Max Barskih & Zivert «Bestseller», LOBODA «Родной».
В категорию «Сериал года» попали: «Угрюм-река», «Мир! Дружба! Жвачка! 2», «Вампиры средней полосы», «Преступление», «За час до рассвета».
За победу в категории «Шоу года» будут бороться «Голос. Юбилейный сезон», «Ты супер!», «Беременна в 16», «Дуэты» и «Ледниковый период».
А в номинацию «Трансляция года» попали Евровидение-2021, Вызов. Первые в космосе, Алые паруса, БЕТСИТИ. Кубок России по футболу и Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света.
Одноклассники проводят премию «Самый ОК» с 2018 года. В 2020 году лучшим фильмом по мнению пользователей ОК стал «Лёд-2», хитом года — «Девочка, танцуй» Artik & Asti, сериалом — «Ольга», шоу — «Ты супер!», трансляцией — онлайн-марафон «Русского Радио».