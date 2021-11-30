Составлен топ знаменитых домашних животных 2021 года

В соцсетях прославился сибирский кот Яманэко из Японии. У этой восходящей звезды твиттера очень выразительная мимика.
В Лондоне пес Билл начал хромать из сочувствия к своему хозяину. Рассел Джонс сломал ногу и вынужден был ходить в гипсе. Все это время его пёс тоже хромал, а осмотр у ветеринара показал, что Билл просто «косплеит» своего друга-человека.
В TikTok стали популярными ролики с котом Степаном из Харькова, который сидит за столом и смотрит на коктейли под грустную музыку. Он стал настоящей звездой соцсетей. Недавно фотографией Степана поделилась даже Бритни Спирс.
Пес по кличке Хантер из Канады заработал своей хозяйке 22,8 тыс. канадских долларов (почти 1,4 млн рублей), рисуя картины кисточкой на холсте. Собака породы сиба-ину «работает» художником с 2017 года. За четыре года у Хантера купили почти 300 картин.
26-летний кот по имени Сэмми из США в 2021 году был признан старейшим котом в мире. Скоро это официально подтвердят в Книге рекордов Гиннесса.
Виртуальный коты тоже становятся звездами соцсетей. В феврале, например, мир облетело забавное видео из Техаса. В ролике судья общается в видеочате с котенком, который на самом деле является местным прокурором. Оказалось, всему виной маска-фильтр, которую кто-то случайно включил на ноутбуке прокурора.
Собака с жуткой улыбкой из Техаса покорила Сеть. Дарла долгое время жила в приюте, но однажды семья Конардов увидела ее фото и влюбилась. Теперь Дарла — счастливая питомица. Злобная внешность собаки совсем не соответствует ее характеру. Она просто очень игривая и корчит такую мордочку каждый раз, когда требует игрушку.
В полиции Новой Зеландии появился «секретный кошачий отдел». Правоохранители опубликовали видео о тренировке и рабочих буднях полицейского кота по кличке Арнольд. В ролике четырехлапый сотрудник полиции выполняет различные трюки не хуже служебных собак, а затем вместе со своим тренером идет на работу в местный парк, где бесстрашно исследует «подозрительные» кусты.
Австралийский блогер по имени Амос играет на фортепиано, аккомпанируя своему хаски. Пес освоил даже самые трудные арии.
В Грузии кот ворвался в прямой эфир телеканала во время политической программы. Пока ведущий и его гость-политик вели важный диалог о насущных проблемах, на стол между ними запрыгнул большой кот. Ничуть не смущаясь, он уселся на стол и принялся вылизывать свой хвост.
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