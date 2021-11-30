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11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Составлен топ знаменитых домашних животных 2021 года

Ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Посмотрите, о каких питомцах чаще всего писали и говорили в 2021 году.

Сибирский кот с удивительной мимикой

В соцсетях прославился сибирский кот Яманэко из Японии. У этой восходящей звезды твиттера очень выразительная мимика.

Пес, притворяющийся хромым

В Лондоне пес Билл начал хромать из сочувствия к своему хозяину. Рассел Джонс сломал ногу и вынужден был ходить в гипсе. Все это время его пёс тоже хромал, а осмотр у ветеринара показал, что Билл просто «косплеит» своего друга-человека.

Грустный кот Степан

В TikTok стали популярными ролики с котом Степаном из Харькова, который сидит за столом и смотрит на коктейли под грустную музыку. Он стал настоящей звездой соцсетей. Недавно фотографией Степана поделилась даже Бритни Спирс.

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Художник, заработавший состояние

Пес по кличке Хантер из Канады заработал своей хозяйке 22,8 тыс. канадских долларов (почти 1,4 млн рублей), рисуя картины кисточкой на холсте. Собака породы сиба-ину «работает» художником с 2017 года. За четыре года у Хантера купили почти 300 картин.

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Самый старый кот в мире

26-летний кот по имени Сэмми из США в 2021 году был признан старейшим котом в мире. Скоро это официально подтвердят в Книге рекордов Гиннесса.

Прокурор, притворяющийся котом

Виртуальный коты тоже становятся звездами соцсетей. В феврале, например, мир облетело забавное видео из Техаса. В ролике судья общается в видеочате с котенком, который на самом деле является местным прокурором. Оказалось, всему виной маска-фильтр, которую кто-то случайно включил на ноутбуке прокурора.

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«Оборотень» из Техаса

Собака с жуткой улыбкой из Техаса покорила Сеть. Дарла долгое время жила в приюте, но однажды семья Конардов увидела ее фото и влюбилась. Теперь Дарла — счастливая питомица. Злобная внешность собаки совсем не соответствует ее характеру. Она просто очень игривая и корчит такую мордочку каждый раз, когда требует игрушку.

Кот-полицейский

В полиции Новой Зеландии появился «секретный кошачий отдел». Правоохранители опубликовали видео о тренировке и рабочих буднях полицейского кота по кличке Арнольд. В ролике четырехлапый сотрудник полиции выполняет различные трюки не хуже служебных собак, а затем вместе со своим тренером идет на работу в местный парк, где бесстрашно исследует «подозрительные» кусты.

Хаски, поющий арии

Австралийский блогер по имени Амос играет на фортепиано, аккомпанируя своему хаски. Пес освоил даже самые трудные арии.

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Звезда грузинского телевидения

В Грузии кот ворвался в прямой эфир телеканала во время политической программы. Пока ведущий и его гость-политик вели важный диалог о насущных проблемах, на стол между ними запрыгнул большой кот. Ничуть не смущаясь, он уселся на стол и принялся вылизывать свой хвост.

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