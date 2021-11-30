12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: горы появились благодаря живым существам
Неожиданное открытие в сфере палеогеологии.
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Без взрыва океанской жизни более 2 миллиардов лет назад многие горы Земли, возможно, никогда бы не сформировались, говорится в новом исследовании ученых.
Они изучили специфику формирования 20 горных хребтов по всему миру — от Анд до гор на Шпицбергене — и пришли к выводу, что одним из ключевых факторов для роста гор стал высокий уровень углерода в земной коре под толщей воды.
Когда крошечные организмы на морском мелководье, такие как планктон, умирают и опускаются на дно, они насыщают земную кору органическим углеродом, делая ее более слабой и податливой.
«Дополнительный углерод позволил облегчить деформацию земной коры, и в результате образовались горные пояса и границы плит», — пишут исследователи.
Изменения начались примерно 2 миллиарда лет назад, когда углерод из планктона и бактерий начал добавлять исключительно высокие концентрации графита в сланцевое дно океана. Это сделало камень хрупким. В последующие 100 миллионов лет в этих ослабленных слоях коры начало формироваться большинство горных хребтов.
Горные хребты, появившиеся совсем недавно, следуют той же схеме, утверждают ученые. Например, в Гималаях тектонические надвиги около 50 миллионов лет назад были сосредоточены на отложениях с богатыми органикой древними пластами.
«В конечном итоге наше исследование показало, что ключом к образованию гор была жизнь, продемонстрировав, что Земля и ее биосфера тесно связаны между собой способами, которые ранее не понимались», — объясняет геолог Джон Парнелл из Университета Абердина в Шотландии.
Анна Лысенко
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