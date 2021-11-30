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13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Алтае найдены самые древние останки денисовцев

Денисова пещера хранит еще немало секретов.

Источник: S. Brown

В Денисовой пещере на Алтае исследователи обнаружили самые древние останки загадочного подвида человека, известного как денисовцы.

Им по меньшей мере 200 тысяч лет, говорится в исследовании ученых из России, Австрии и других стран.

Еще 40 тысяч лет тому назад денисовцы населяли тот же ареал в Азии, что и неандертальцы с современными люди. Анализ ДНК, извлеченной из окаменелостей, показал, что денисовцы были широко распространены в континентальной Азии, островной Юго-Восточной Азии и Океании и скрещивались с предками современных людей.

Как отдельный подвид, денисовцев (лат. Homo denisovensis) идентифицировали около 10 лет назад. В распоряжении ученых до недавнего времени было всего 6 фрагментов их костей. Большинство находок были сделаны в Денисовой пещере в Солонешенском районе Алтайского края РФ, а челюсть — в тибетской пещере Байшия. Всем этим костям от 122 до 194 тысяч лет.

В новом исследовании ученые проанализировали 3791 фрагмент костей людей и животных из Денисовой пещеры и выяснили, что пять из них принадлежат людям. Четыре фрагмента содержали достаточно ДНК для анализа. Оказалось, что один фрагмент принадлежит неандертальцу, а три другие — денисовцам.

Это самые старые кости денисовского человека из известных науке. 

Все фрагменты могут принадлежать как одному человеку, так и близким родственникам.

Новое открытие говорит о том, что денисовцы жили еще в условиях теплого климата в местности, благоприятной для жизни человека, включая широколиственные леса и открытую степь. Найденные в пещере останки животных предполагают, что денисовцы, возможно, питались оленями, газелями, лошадьми, бизонами и шерстистыми носорогами.

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