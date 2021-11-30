14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Разгадана загадка краха древней китайской цивилизации
«Восточная Венеция» загадочным образом погибла 4300 лет назад.
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Около 5300 лет назад на востоке Китая возникла развитая древняя цивилизация Лянчжу, строившая дома на сваях, плотины, водохранилища и освоившая рисоводство. Из-за многочисленных каналов Лянчжу в литературе называют «Восточной Венецией».
После тысячелетия инноваций и процветания, примерно 4300 лет назад, культура загадочным образом рухнула. Теперь ученые наконец выяснили, почему это произошло.
На сохранившихся руинах города Лянчжу, располагавшегося на 260 га, был обнаружен тонкий слой глины, что указывает на возможную связь между гибелью развитой цивилизации и наводнениями на реке Янцзы или в Восточно-Китайском море, говорят геологи.
Но ученые решили не делать поверхностных выводов и стали изучать сталагмиты из двух подводных пещер в регионе, которые сохраняют химические признаки климатических условий давних времен.
Исследование показало, что время гибели цивилизации совпадает с периодами чрезвычайно сильных осадков, которые продолжались в течение десятилетий. Они были вызваны эль-ниньо — колебаниями температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающими заметное влияние на климат.
Обильные муссонные дожди, вероятно, привели к такому сильному затоплению Янцзы и ее рукавов, что даже сложные плотины и каналы больше не могли противостоять этим массам воды, разрушив город Лянчжу и вынудив людей бежать, говорят ученые.
В течение сотен лет после этого в регионе сохранялись очень влажные условия. На смену Лянчжу временно пришли другие древние культуры. Однако вскоре их ждало другое испытание — мегазасуха, которая привела к окончательной гибели неолитических человеческих обществ в регионе.
Анна Лысенко
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