Книгу вернули в американскую библиотеку спустя 110 лет

Сотрудники публичной библиотеки города Бойсе в американском штате Айдахо получили неожиданный подарок. Спустя 110 лет к ним вернулась книга «Новые хроники Ребекки» писательницы Кейт Уиггин.
Эту книгу неизвестный читатель взял из публичной библиотеки Карнеги в 1910 году и должен был вернуть ее — самое позднее — в 1911 году. Но по каким-то причинам он этого не сделал — книгу анонимно вернули в библиотеку соседнего города Гарден-Сити лишь в ноябре 2021 года, пишет CNN.
Менеджер по связям с общественностью публичной библиотеки Бойсе Линдси Дриберген сообщила, что «Новые хроники Ребекки» — настолько старая книга, что никаких архивных данных о том, кто ее взял, не сохранилось. Зато сама книга оказалась в прекрасном состоянии — видно, что все это время она находилась в правильных условиях.
Сообщается, если бы библиотека не отменила штрафы за просроченные книги в 2019 году, то плата за это издание могла составить 803 доллара.
«Новые хроники Ребекки» — это детская книга, которая была опубликована в 1907 году и является продолжением «Ребекки с фермы Саннибрук».