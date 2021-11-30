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16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Книгу вернули в американскую библиотеку спустя 110 лет

Кто хранил ее все эти годы — узнать не удалось.

New Chronicles of Rebecca - originally checked out from Boise's Carnegie Public Library in 1910! - was recently...

Опубликовано Boise Public Library Вторник, 16 ноября 2021 г.

Сотрудники публичной библиотеки города Бойсе в американском штате Айдахо получили неожиданный подарок. Спустя 110 лет к ним вернулась книга «Новые хроники Ребекки» писательницы Кейт Уиггин.

Эту книгу неизвестный читатель взял из публичной библиотеки Карнеги в 1910 году и должен был вернуть ее — самое позднее — в 1911 году. Но по каким-то причинам он этого не сделал — книгу анонимно вернули в библиотеку соседнего города Гарден-Сити лишь в ноябре 2021 года, пишет CNN.

Менеджер по связям с общественностью публичной библиотеки Бойсе Линдси Дриберген сообщила, что «Новые хроники Ребекки» — настолько старая книга, что никаких архивных данных о том, кто ее взял, не сохранилось. Зато сама книга оказалась в прекрасном состоянии — видно, что все это время она находилась в правильных условиях.

Сообщается, если бы библиотека не отменила штрафы за просроченные книги в 2019 году, то плата за это издание могла составить 803 доллара.

«Новые хроники Ребекки» — это детская книга, которая была опубликована в 1907 году и является продолжением «Ребекки с фермы Саннибрук».

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