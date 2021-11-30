Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Стамбуле ураган валит башни и переворачивает машины Ураган парализовал жизнь турецкой столицы
Фоторепортажи
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
17Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые создали биороботов, которые умеют размножаться

В будущем такие живые машины смогут выполнять полезную работу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исследователи из Университета Вермонта в США создали первых самовоспроизводящихся роботов, полученных из живых клеток.

Необычные роботизированные существа не являются ни традиционными роботами, ни известными видами животных. Это абсолютно новый класс: живой программируемый организм, объяснили ученые.

Первые биороботы были получены этой же командой год назад из стволовых клеток, забранных на ранней стадии развития эмбрионов африканской шпорцевой лягушки с когтями (Xenopus laevis). Их назвали ксеноботами. Тогда эти организмы еще не умели размножаться.

Продолжив эксперименты, ученые нашли способ заставить ксеноботов самовоспроизводиться, но не половым или вегетативным способом, а совершенно иначе.

Исследователи обнаружили, что если они поместят достаточное количество ксеноботов в непосредственной близости друг от друга в чашке Петри, в результате их движения свободные клетки лягушки, плавающие рядом в растворе, начнут объединяться в кластеры.

Эти кластеры могут аналогичным образом находить и объединять свободные клетки в новые кластеры, которые выглядят и движутся так же, как они.

«Почти все организмы, вырастая, дают потомство. Некоторые молекулы также реплицируются, но не в росте, а в движении: они находят и объединяют строительные блоки в самокопии», — объясняют ученые.

Это явление называют спонтанным кинематическим самовоспроизведением. Оно ранее наблюдалось в других типах молекулярных машин, но никогда — в живых многоклеточных системах, таких как ксеноботы.

В будущем такие необычные организмы смогут выполнять полезную работу, надеются ученые.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о науке

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь