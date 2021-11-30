17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали биороботов, которые умеют размножаться
В будущем такие живые машины смогут выполнять полезную работу.
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Исследователи из Университета Вермонта в США создали первых самовоспроизводящихся роботов, полученных из живых клеток.
Необычные роботизированные существа не являются ни традиционными роботами, ни известными видами животных. Это абсолютно новый класс: живой программируемый организм, объяснили ученые.
Первые биороботы были получены этой же командой год назад из стволовых клеток, забранных на ранней стадии развития эмбрионов африканской шпорцевой лягушки с когтями (Xenopus laevis). Их назвали ксеноботами. Тогда эти организмы еще не умели размножаться.
Продолжив эксперименты, ученые нашли способ заставить ксеноботов самовоспроизводиться, но не половым или вегетативным способом, а совершенно иначе.
Исследователи обнаружили, что если они поместят достаточное количество ксеноботов в непосредственной близости друг от друга в чашке Петри, в результате их движения свободные клетки лягушки, плавающие рядом в растворе, начнут объединяться в кластеры.
Эти кластеры могут аналогичным образом находить и объединять свободные клетки в новые кластеры, которые выглядят и движутся так же, как они.
«Почти все организмы, вырастая, дают потомство. Некоторые молекулы также реплицируются, но не в росте, а в движении: они находят и объединяют строительные блоки в самокопии», — объясняют ученые.
Это явление называют спонтанным кинематическим самовоспроизведением. Оно ранее наблюдалось в других типах молекулярных машин, но никогда — в живых многоклеточных системах, таких как ксеноботы.
В будущем такие необычные организмы смогут выполнять полезную работу, надеются ученые.
Анна Лысенко
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