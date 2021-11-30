17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как бедность и семейные проблемы влияют на здоровье детей
От постоянной бедности и плохого психического здоровья родителей страдают более 40% детей Великобритании.
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Специалисты из Ливерпульского университета, Университета Ньюкасла, Королевского колледжа Лондона и Стокгольмского университета провели исследование на тему того, как бедность и проблемы родителей влияют на здоровье детей и подростков.
Ученые изучили медицинские данные 11564 детей из Великобритании в возрасте до 14 лет и сопоставили их с проблемами в их семьях, таких как сообщения о бытовом насилии и жестоком обращении, плохом психическом здоровье, частом употреблении алкоголя родителями и уровнем жизни в целом.
Самым распространенным вариантом оказалось сочетание низкого уровня бедности и разные семейные проблемы (43,2% исследуемых детей), высокая бедность (22,6%), высокая бедность в сочетании с плохим психическим здоровьем родителей (11,1%), постоянное плохое психическое здоровье родителей (11,1%), постоянное употребление алкоголя родителями (7,7%), постоянное насилие и жестокое обращение в семье (3,4%).
Дети из групп с высоким уровнем бедности имели не только плохие показатели физического здоровья, но и имели худшее психическое здоровье по сравнению с теми детьми, кто жил при низком уровне бедности и в условиях семейных проблем. А дети, живущие в условиях постоянного плохого психического здоровья родителей, оказались особенно подвержены риску социально-эмоциональных поведенческих проблем, употребления наркотиков и ожирения.
Екатерина Гура