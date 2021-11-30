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17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, как бедность и семейные проблемы влияют на здоровье детей

От постоянной бедности и плохого психического здоровья родителей страдают более 40% детей Великобритании.

Источник: AP 2021

Специалисты из Ливерпульского университета, Университета Ньюкасла, Королевского колледжа Лондона и Стокгольмского университета провели исследование на тему того, как бедность и проблемы родителей влияют на здоровье детей и подростков.

Ученые изучили медицинские данные 11564 детей из Великобритании в возрасте до 14 лет и сопоставили их с проблемами в их семьях, таких как сообщения о бытовом насилии и жестоком обращении, плохом психическом здоровье, частом употреблении алкоголя родителями и уровнем жизни в целом.

Авторы исследования определили шесть основных факторов, которые пагубно сказывались на здоровье детей.

Самым распространенным вариантом оказалось сочетание низкого уровня бедности и разные семейные проблемы (43,2% исследуемых детей), высокая бедность (22,6%), высокая бедность в сочетании с плохим психическим здоровьем родителей (11,1%), постоянное плохое психическое здоровье родителей (11,1%), постоянное употребление алкоголя родителями (7,7%), постоянное насилие и жестокое обращение в семье (3,4%).

Дети из групп с высоким уровнем бедности имели не только плохие показатели физического здоровья, но и имели худшее психическое здоровье по сравнению с теми детьми, кто жил при низком уровне бедности и в условиях семейных проблем. А дети, живущие в условиях постоянного плохого психического здоровья родителей, оказались особенно подвержены риску социально-эмоциональных поведенческих проблем, употребления наркотиков и ожирения.

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