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13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Назван самый дорогой город для жизни в мире

В Economist Intelligence Unit составили топ самых дорогих и самых дешевых городов для жизни.

Источник: AP 2021

Тель-Авив признан самым дорогим городом для жизни. За год он поднялся с пятой строчки в рейтинге самых дорогих городов на первую, сообщает ABC.

Обзор стоимости жизни в разных точках планеты провели в Economist Intelligence Unit (EIU). Эксперты сравнили цены на 200 товаров и услуг в 173 городах по всему миру. В список вошли продукты питания, счета за коммунальные услуги, транспортные расходы и другое.

В EIU отмечают, что израильская валюта, шекель, сейчас очень сильна. Это делает местные цены очень высокими. Хотя средний рост цен в Израиле был довольно скромным и составил всего 1,6%, цены на одну десятую товаров выросли очень резко.

В частности, подорожали продукты питания, транспорт и алкоголь (цены на выпивку в Тель-Авиве являются вторыми по величине в мире). В этом частично виновата пандемия, которая нарушила привычные цепочки поставок продукции, говорят эксперты.

На втором месте после Тель-Авива оказались Париж и Сингапур, при этом французская столица была на первом месте в прошлом году. Третье место досталось Цюриху. В десятку также попали Гонконг, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

По данным EIU, Дамаск второй год подряд является самым дешевым городом для жизни из 173 мегаполисов в обзоре. Развиваться столице Сирии мешают продолжающееся конфликты.

В десятку самых «дешевых» городов также попали Триполи, Ташкент, Алматы, Карачи, Ахмадабад, Алжир, Буэнос-Айрес и Лусака.

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Анна Лысенко

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