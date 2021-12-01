17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японские макаки научились ловить рыбу
Они добывают кумжу и моллюсков в ручьях.
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Японские макаки вынуждены были превратиться в опытных рыбаков, чтобы пережить зиму, выяснили ученые.
Этот вид животных (Macaca fuscata) считается самым северным из приматов. В национальном парке «Тюбу Сангаку» в Японии макаки живут в весьма суровых условиях. Зимой здесь формируется внушительный снежный покров. Привычная для приматов пища — фрукты, овощи, семена, листья, грибы и беспозвоночные — становится в долгие зимние месяцы недоступной.
Ученые решили проверить, как удается выживать этим многочисленным животным. Анализ фекалий макак показал, что в зимнее время они питаются пресноводной рыбой, обитающей в ручьях нацпарка. Зимой вода в них имеет постоянную температуру около плюс пяти градусов Цельсия, что позволяет приматам успешно рыбачить.
В рационе макак оказались кумжа, моллюски и речные насекомые.
Анна Лысенко