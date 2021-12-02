18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Чили нашли новый вид динозавров с «боевым» хвостом
Он обитал на Земле в конце мелового периода.
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Ученые из Чилийского университета опубликовали результаты исследования останков динозавра, обнаруженного в 2019 году в долине реки Лас-Чинас в Патагонии на юге Чили.
Благодаря пескам, которые отлично «законсервировали» тело динозавра, до наших дней сохранилось почти 80% скелета, которые позволили ученым провести детальное исследование. Как оказалось, останки принадлежали ранее неизвестному виду динозавров из рода анкилозавров.
Специалисты назвали его Stegouros elengassen, что в переводе с греческого означает «покрытохвостый» (στέγος — крыша, ουρά — хвост), а «elenggassen» происходит от Aonikenk — так на языке коренных жителей Патагонии называется мифологический зверь в доспехах.
Как говорится в исследовании, этот динозавр жил примерно 71,7−74,9 миллионов лет назад. В отличие от анкилозавров Северного полушария, Stegouros elengassen не был крупным и достигал в длину 2 метров. Он обладал легкой бронированной чешуей, довольно большой головой с узким изогнутым клювом и стройными конечностями с округлыми когтями, похожими на копыта. Однако самое интересное — это «боевой» хвост.
Этот хвост был снабжен семью парами заостренных костных образований и внешне напоминал оружие ацтеков — макуауитль — тяжелый плоский меч. По словам специалистов, такое строение хвоста Stegouros elengassen напоминает хвост глиптодонта — гигантского предка броненосцев, вымершего 12 тысяч лет назад.
Палеонтологи отмечают, что ранее такого хвоста у динозавров они не встречали, а хвосты анкилозавров других видов напоминали не плоский меч, а булаву. Авторы исследования считают, что такой уникальный хвост Stegouros elengassen представлял собой мощное оружие и помогал анкилозавру защищаться от врагов.
Екатерина Гура