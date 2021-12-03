11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 фактов об СМС, которые вы могли не знать
3 декабря считается днем рождения СМС-ки. Вот топ-10 интересных фактов об этом в свое время революционном способе общения.
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1. Первую в мире СМС-ку отправил 3 декабря 1992 года программист Нил Папуорт в Великобритании. На рождественской вечеринке он написал директору компании сотовой связи Ричарду Джарвису сообщение: «Счастливого Рождества!».
2. Вскоре после изобретения СМС был определен и ее оптимальный размер в стандарте GSM — 140 байт. Это 160 символов.
3. Исследователи выяснили, что печатать тексты за рулем вдвое опаснее, чем садиться за руль в нетрезвом виде. Например, в результате крушения поезда в Калифорнии в 2008 году погибли 25 пассажиров. В ходе расследования выяснилось, что до аварии водитель отправил 45 СМС.
4. Помните ли вы мелодию СМС-сигнала Nokia? Азбукой Морзе он (… — …) означает «СМС».
5. Лидерами по отправке СМС-сообщений долгое время являлись американцы. Они отправляли около 830 миллиардов СМС-сообщений в год. До развития мессенджеров типичный американский подросток отправлял 1500 СМС-сообщений в месяц.
6. В Малайзии мусульманам разрешено развестись с женами, отправив соответствующее СМС три раза.
7. Смишинг — один из видов мошенничества, когда за счет СМС-рассылки мошенники выманивают у пользователей сотовой связи деньги или важную конфиденциальную информацию.
8. В 2008 году в Конго британский врач-волонтер Дэвид Нотт провел сложную операцию по ампутации ключицы и лопатки, следуя советам своего одноклассника, которые он получал по СМС.
9. Согласно исследованию, проведенному университетами Ковентри и Тасмании, студенты, активно использовавшие СМС, делали меньше ошибок при письме. Работает ли это правило для пользователей мессенджеров, пока не известно.
10. По данным на 2021 год, СМС-трафик российских операторов снизился на десятки процентов. Пользователи переместились в мессенджеры. СМС из средства общения все больше превращается в техническую услугу.
Анна Лысенко