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11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 фактов об СМС, которые вы могли не знать

3 декабря считается днем рождения СМС-ки. Вот топ-10 интересных фактов об этом в свое время революционном способе общения.

Источник: Reuters

1. Первую в мире СМС-ку отправил 3 декабря 1992 года программист Нил Папуорт в Великобритании. На рождественской вечеринке он написал директору компании сотовой связи Ричарду Джарвису сообщение: «Счастливого Рождества!».

2. Вскоре после изобретения СМС был определен и ее оптимальный размер в стандарте GSM — 140 байт. Это 160 символов.

3. Исследователи выяснили, что печатать тексты за рулем вдвое опаснее, чем садиться за руль в нетрезвом виде. Например, в результате крушения поезда в Калифорнии в 2008 году погибли 25 пассажиров. В ходе расследования выяснилось, что до аварии водитель отправил 45 СМС.

4. Помните ли вы мелодию СМС-сигнала Nokia? Азбукой Морзе он (… — …) означает «СМС».

5. Лидерами по отправке СМС-сообщений долгое время являлись американцы. Они отправляли около 830 миллиардов СМС-сообщений в год. До развития мессенджеров типичный американский подросток отправлял 1500 СМС-сообщений в месяц.

6. В Малайзии мусульманам разрешено развестись с женами, отправив соответствующее СМС три раза.

7. Смишинг — один из видов мошенничества, когда за счет СМС-рассылки мошенники выманивают у пользователей сотовой связи деньги или важную конфиденциальную информацию.

8. В 2008 году в Конго британский врач-волонтер Дэвид Нотт провел сложную операцию по ампутации ключицы и лопатки, следуя советам своего одноклассника, которые он получал по СМС.

9. Согласно исследованию, проведенному университетами Ковентри и Тасмании, студенты, активно использовавшие СМС, делали меньше ошибок при письме. Работает ли это правило для пользователей мессенджеров, пока не известно.

10. По данным на 2021 год, СМС-трафик российских операторов снизился на десятки процентов. Пользователи переместились в мессенджеры. СМС из средства общения все больше превращается в техническую услугу.

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Анна Лысенко

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