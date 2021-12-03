13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители России назвали сумму, которую потратят на новогодние подарки
Опрос «Одноклассников» показал, что и на какую сумму будут покупать жители нашей страны.
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46% жителей России планируют потратить на новогодние подарки более 3 тысяч рублей, показал опрос, проведенный социальной сетью «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe.
В исследовании приняли участие 1054 человек из разных городов России.
Если точнее, каждый пятый респондент (25%) потратит на подарки от 3 до 5 тысяч рублей, 11% — от 5 до 7 тысяч, 5% — от 7 до 9 тысяч и 5% — более 9 тысяч рублей.
Опрос показал, что в этом году люди гораздо лучше планируют свой бюджет на новогодние подарки: только 8% опрошенных затруднились ответить, какую сумму они готовы потратить к новогодним праздникам. В прошлом году количество неопределившихся пользователей достигало 20%, говорится в результатах опроса.
В ОК также выяснили, как респонденты приобретают новогодние презенты для близких и друзей. Почти половина (45%) пользователей рунета планируют приобретать подарки на Новый год в обычных магазинах, 34% — в супермаркетах, 26% — в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах.
При выборе подарка респонденты чаще всего обращают внимание на пользу (58%), стоимость (43%), оригинальность (38%) и только потом на внешний вид (23%).
Доля пользователей, которые ищут идеи для подарков в социальных сетях, составила 42%. Чаще всего они просматривают тематические группы (51%), изучают аккаунты различных брендов (40%), обращают внимание на рекомендации селебрити и блогеров (23%).
Любопытно, что 65% пользователей рунета отметили, что предпочитают получать неожиданные подарки, и только 25% сказали о том, что заранее продумывают список желаемых подарков и составляют wish-листы. 10% заявили, что не любят получать подарки.
Опрос о подарках — часть итогов 2021 года от «Одноклассников». Соцсеть запустила специальный сайт, на котором в течение ближайшего месяца будут появляться самые интересные результаты уходящего года.
Анна Лысенко