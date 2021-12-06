Скидки до 60%: на АлиЭкспресс стартовала новогодняя распродажа

Фитнес-трекер от Xiaomi mi Band 6 уже давно стал одним из самых любимых и популярных во всем мире в своей категории. Эргономичный и стильный дизайн с расширенным цветным дисплеем, различными режимами тренировок, отслеживание состояния здоровья в реальном времени и еще много полезных функций. А в качестве приятного бонуса - отличная цена и быстрая доставка Плюс.Перейти в магазин >>
- mi Band работает четко и исправно. Бассейн и дождь прошел спокойно. Большой плюс, что экран не царапается совсем (пользовался пленочкой из комплекта 2 недели, не удобно, снял. Их кстати 2). Пользуюсь с апреля 2021.
Просто сказочная вещь, которая сразу же привнесет в ваш дом ощущение праздника, вне зависимости от времени года. Гирлянда из светодиодных лампочек выполнена в виде шторы и отлично украсит окна, двери или стены. Работает она от обычной электрической розетки. Доступны разные размеры и мощность света. Некоторые модели также имеют защиту от влаги и могут использоваться на улице.Перейти в магазин >>
- Товар соответствует описанию, посылка пришла быстро! Гирлянда классная, такая, какую и хотела, спасибо продавцу! Продавца рекомендую!
Отличная штука, которая всегда должна быть под рукой. Устройство для быстрой зарядки, с помощью которого можно за 30 минут зарядить смартфон до 60%, что в 3 раза быстрее, чем обычное зарядное устройство. Есть защита от перенапряжения и перегрева. О качестве устройства также говорят более 10 тысяч положительных отзывов и более 33 тысяч покупок.Перейти в магазин >>
- Товар соответствует описанию. Зарядное и провод сделаны качественно. При зарядке нагревается слабо. Зарядка идет заметно быстрее по сравнению с родной. Покупкой доволен. Посылка пришла за две недели. Рекомендую к покупке.
И красиво, и уютно. Женская пижама с длинным рукавом, штанишками и красивым принтом сшита из мягкой вискозы. В наличие есть огромное количество разных расцветок и размеров, только не забудьте проверить размерную сетку - азиатские размеры отличаются от наших, так что лучше брать пижаму на размер или два больше.Перейти в магазин >>
- Красивая пижама. Ткань - вискоза. На параметры 88-62-96 и рост 170 см заказала размер L. Пижама села свободно, можно заказывать М. Брючки на резинке, резинка мягкая, не широкая. Сшита ровно, нитки не торчат, швы аккуратные.
Смартфон Apple iPhone 11 – это один из самых популярных смартфонов в России. И это неудивительно. Двойная основная камера и фронтальная камера имеют разрешение в 12Мп и отличаются высоким качеством картинки. Улучшенная цветопередача благодаря IPS матрице 6,1 дюйма и разрешению 1792*828 пикселей. Процессор в смартфоне установлен A13 Bionic, оперативная память 4Гб и встроенная 64ГБ - играть в игры и смотреть фильмы можно с комфортом и без проблем. К дополнительным плюсам можно отнести быструю доставку из России.Перейти в магазин >>
- Заказ был сделан 15.09.21 в 22:00, получен 20.09.21. Курьер позвонил за час и прибыл вовремя. Заказом доволен. Дефектов на коробке нет, все целое. Само устройство без нареканий. Заряд почти полный. Дата производства 08.2021 - еще горяченький. Комплектация без вилки. В Мегафоне покупаю второй телефон и оба случая на высшем уровне. Магаз советую.
Думаем, что вы стопроцентно видели атмосферные фотки в различных соцсетях. Красивый свет подойдет для отличных фотосессий, которые потом абсолютно не стыдно выложить куда-либо. Плюс, такой свет ещё и добавит хорошего настроения, даже без каких-либо фото. Просто так, вместо ночника или светильника.Перейти в магазин >>
- Быстрая доставка
Тысячи родителей уже оценили этот симпатичный игровой коврик для малышей. Он изготовлен из безопасного и водонепроницаемого материала, который легко мыть и хранить. Двусторонний дизайн с рисунком, наличие разных размеров и сумка для хранения в комплекте. С таким ковриком можно быть уверенным, что ребенку будет комфортно и безопасно. А быстрая доставка Плюс сделает покупку еще приятнее.Перейти в магазин >>
- Брала самый большой размер. Занимает очень много места) На нем есть выпуклости в виде квадратиков, что тактильно приятно. Удобно, что можно протереть его от детских слюней, сложить и держать в удобной сумке с ручками и замком. Расцветка красивая двухсторонняя. Толщина приемлемая (мягко). Покупкой очень довольна, так как такие же в магазине стоят по 3-5 тысяч.
Готовить скоро нужно будет полным ходом и огромное количество различных блюд. А это значит, что плиту нужно подготовить, чтобы она пережила происходящее. Мы не приветствуем внезапные траты сразу по наступлении будущего года, так что, как и всегда, будем пытаться сохранить имеющееся. В данном случае помогут небольшие накладки, которые можно установить на все конфорки и исключить попадание грязи на них.Перейти в магазин >>
- Легко моются
Устройство, которое способно облегчить жизнь всем женщинам. Универсальная и компактная электрическая машинка для маникюра и педикюра поможет всегда быть красивой и ухоженной, и сделать настоящий профессиональный маникюр не выходя из дома. Кстати, машинку оценят не только новички, но и профессионалы. Идеально подходит как для натуральных, так и искусственных ногтей. В комплекте с машинкой также идет ножная педаль управления, полосы для шлифовки, и набор шлифовальных фрез.Перейти в магазин >>
- Приехала моя маленькая помощница за 9 дней, из них 3 дня отправляли. Машинка классная! Тихая, по-быстрому сделала педикюр с насадками которые были в наборе (на первое время пойдут). Упакована в пупырку и еще в двойную сверху. Вообщем я вся довольная! Продавцу Респект!
Очень крутая точилка, которая подойдет как для домашнего, так и профессионального использования. Сложное, на первый взгляд, устройство на самом деле очень простое и безопасное в использовании. Точилка сделана из алюминиевого сплава и имеет поворот на 360 градусов, ей удобно пользоваться, мыть и хранить. А еще одна приятность заключается в том, что точилку доставляют из России, а потому получить товар можно в кратчайшие сроки.Перейти в магазин >>
- Заказ пришел очень быстро, на третий день был уже на пункте выдачи, доставка была из России. Упаковано в пакете, коробка слегка помята, но товар целый. Имеется сумочка, очень удобно для транспортировки и хранения. Собрал точилку, поточил нож, заточка прекрасная, как лезвие бритвы, ни разу не получалось заточить так на камнях. Люфта нет совсем, не думал, что так будет, очень доволен, все как в предыдущих отзывах. Товар своих денег стоит, продавца рекомендую.
Ну куда мы без гирлянды в декабре?! Хотя для многих декабрь превращается после в январь-февраль, а может, и в целый год. Гирлянда в целом штука атмосферная, оставить которую после главного праздника зимы можно и до следующего сезона. Мы решили немного освежить ваши квартиры и предложить более необычный вариант, чем просто"огоньки".Перейти в магазин >>
- В каждой коробке по 8 отдельных палочек.
Даже если вы не читаете и не путешествуете до холодильника по ночам, отрицать удобство ночника — сложновато. Иногда нужно найти какую-то вещь, прогуляться в поисках сна или переодеться. При этом нужно еще и не разбудить домашних. Если вы еще и любите что-то обаятельное, этот ночник точно вам подойдёт. Ну а если для вас это немного перебор с "ми-ми-ми" эффектом, детям точно понравится!Перейти в магазин >>
- Есть регулировка по яркости.
Крутой смарт с диагональю 43" по своей “начинке” — доступный аналог более дорогих моделей от знаменитых торговых марок. У него полноэкранный дизайн (вы не видите “ограничивающую” рамку по периметру), прочный металлический корпус, видео в разрешении 4К, система динамического улучшения цвета, последняя версия ОС Android и голосовая система управления, что невероятно удобно. К тому же, при желании телевизор можно интегрировать в систему умного дома. Не телевизор, а суперсовременная интеллектуальная система!Перейти в магазин >>
- Телек бомба! Покупайте и не думайте. 100% звук, изображение и дизайн супер. Качество исполнения на 10 баллов. Спасибо продавцу. Все быстро и качественно. Доставка на 2 день в Москву, отдельное спасибо курьеру. Рекомендую 100%.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%.Перейти в магазин >>
- Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
В новой версии популярнейших наушников от Apple помимо обновленного дизайна появилось активное шумоподавление, нивелирующее внешний шум и сменные силиконовые вкладыши нескольких размеров, а звучание теперь оптимизируется под конкретного пользователя: встроенный процессор анализирует форму уха и прилегание к нему вкладышей и в зависимости от этого подстраивает частоты. И последнее: на ножке наушников появилась специальная зона, которая распознает силу нажатия и позволяет таким образом управлять разными вещами — например, активировать режим слышимости окружающего мира и переключать музыкальные треки.Перейти в магазин >>
- Очень сильно переживал что придёт, начитавшись противоречивых отзывов. Распаковку снимал на видео, а то бывали уже случаи … Доставка до постамата заняла 10 дней, в срок, что очень важно для меня. Сверил серийник на коробке и зарядном чехле-совпадают. На каждом наушнике свой серийник. Пробил по сайту эпл, всё в порядке, добавил дату покупки. Надпись на кабеле присутствует. Телефон всё прекрасно распознаёт, все функции работают. Все какие знал проверки - наушники прошли. К покупке рекомендую!
Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!Перейти в магазин >>
- Доставили примерно за неделю. Со скидками вышло довольно дешево. По качеству претензий нет.
Находка для киноманов, блогеров и любителей видеоигр! Ультратонкий ноутбук с безрамочным экраном, диагональю 15,6”, соотношением сторон 16:9, матрицей IPS с максимально точной цветопередачей, чистым объемным звуком создан для реалистичного погружения в фильмы и видеоигры, а также для редактирования фото и видео. Высокое разрешение Full HD делает каждый кадр невероятно четким. Дополнительный бонус — встроенная защита от вредного синего света и мерцания, благодаря чему глаза за этим компьютером не так устают. Ноутбук из сплава алюминия легкий, но очень прочный — его можно взять с собой в любое путешествие. Советуем добавлять в корзину сразу, пока ультрабук можно купить с большой скидкой. А доставят его за день или два — он уже ждет вас на российском складе.Перейти в магазин >>
- Доставили за 2 дня. Настроил. Все супер. По акции вышло недорого, также получил кэшбэк 500 рублей за оплату картой и еще 400 от банка.
Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой.Перейти в магазин >>
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Оригинальная итальянская кофемашина Kamela Kamira готовит замечательный эспрессо по новому принципу. Как и профессиональные кофемашины, она под сильным давлением нагнетает воду и пропускает ее сквозь прессованный кофе, бережно извлекая настоящий кофейный вкус и аромат. Но при этом машина из нержавейки работает без мотора - на газовой или индукционной плите. Так намного компактнее и дешевле. Пока что новинка продается на “АлиЭкспрессе” по промоцене, но уже скоро может подорожать.Перейти в магазин >>
- 5 баллов!
Сидячая работа, учеба и прочие рабочие процессы напрочь убивают шейный отдел позвоночника. Как вы понимаете, мы заботимся о вашем комфорте и здоровье и рекомендуем вам заняться тем же самым. Для этого не потребуется прием у врача (если мы имеем в виду профилактику, а не лечение). Хватит и обычного массажного устройства. Все же помнят прекрасные ощущения от массажных кресел в торговых центрах? Так вот, больше тратить заветные монетки не придется, ибо часть этого кресла можно купить домой.Перейти в магазин >>
- Есть разные режимы и подогрев.
Очень стильный и яркий гаджет, который будет незаменимой частью интерьера вашей уборной комнаты. Подсветка унитаза с датчиком движения — ночник, позволяющий экономить электричество при посещении санузла в темное время суток. Устройство автоматически включается при появлении человека, создавая мягкое ненавязчивое освещение. Отключение происходит через две минуты после ухода. Когда включена общая лампа, прибор находится в режиме бездействия.Перейти в магазин >>
- Прикольно смотрится, все как в описании.
Управляйте умным чайником с любого расстояния! Просто установите мобильное приложение Ready for Sky, и все возможности умного чайника будут доступны вам со смартфона. Вы сможете установить температуру и включить нагрев воды в один клик. По пути с работы включите SkyKettle G214S через приложение, и, вернувшись домой, вы сможете устроить чаепитие, не потратив времени на ожидание. С SkyKettle G214S вы можете нагреть воду без кипячения до 40, 55, 70 или 85°C, используя панель управления прибора. А с помощью мобильного приложения вы легко установите любую температуру нагрева с точностью до 1°C. Вам не придется каждый раз кипятить воду и ждать, когда она остынет до нужной температуры, чтобы приготовить детское питание для малыша, смешать протеиновый коктейль или заварить любимый сорт чая. Доставка из России по ускоренной доставке за полцены на сайте.Перейти в магазин >>
- Чайник супер, с применением соединился без проблем. Можно подогреть до любой температуры, например, для малыша сделать еду, чтобы не перегреть. Есть всякие игры с цветами на внимание, память. Есть режим дискотеки.
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С наступлением осени солнца становится все меньше, а просыпаться по утрам - все сложнее. Чтобы немного облегчить эту задачу был придуман шикарный девайс - будильник с подсветкой, имитирующий свет восходящего и заходящего солнца, который помогает организм настроиться на правильную волну. Кроме того, можно выбрать и другие подсветки, которые наиболее подходят вашим потребностям и пожеланиям. Светодиодная подсветка экрана, Bluetooth динамик и встроенное FM-радио делают этот будильник особенно полезным. А встроенные звуки природы сделают пробуждение и сон особенно расслабленным и комфортным.Перейти в магазин >>
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- Кто что пишет, но мужу понравилось белье. Теплое. Сидит на рост 170 с животиком отлично. В прошлом году брала в другом магазине. Оно было намного тоньше и холоднее. Пахло до стирки краской. После стирки отлично. Полностью соответствует фото и описанию.
Xiaomi Redmi 9A с большим 6,53-дюймовым экраном с разрешением HD+ и огромным аккумулятором емкостью 5000 мАч. В основе установлен процессор MediaTek Helio G25, есть камера на 13 Мп и фронталка на 5 Мп.Перейти в магазин >>
- Хороший вариант для ребенка
Мужской свитер на молнии отлично смотрится и с джинсами, и с класическими брюками. Нужный предмет одежды в мужском гардеробе. Флисовая подкладка, высокий воротник, длинные рукава. В прохладную погоду можно носить вместо ветровки или куртки. В нем вам будет комфортно в течение дня, чем бы вы ни занимались и куда бы вы ни отправились. Заказывайте на сайте за полцены.Перейти в магазин >>
- Посылка пришла быстро. Меньше чем за 3 недели. Свитер очень крутой. В меру теплый и комфортный. Брал размер 3XXL. Посылкой доволен. Спасибо большое продавцу. Рекомендую продавца