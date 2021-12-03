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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бусины в метеоритах могут рассказать об образовании Солнечной системы

Новое исследование объясняет появление хондр в метеоритах и дает новые данные о том, что могло происходить в ранней Солнечной системе.

Источник: James St. John/The University of Chicago

Большинство метеоритов состоят из крошечных стеклянных бусин, появившихся в первые дни существования Солнечной системы, еще до образования планет. Команда специалистов из Чикагского университета провела детальный анализ всех имеющихся данных об этих стеклянных бусинах (хондрах) и выяснила, как они появились и что происходило в ранней Солнечной системе.

В своем докладе ученые объясняют, что хондры изначально должны были быть частью кучи пыли, которая стала достаточно горячей, чтобы плавиться, а затем и испаряться. Затем, когда материал остыл, часть этого пара слилась в бусины. Исходя из этого специалисты предположили, что в космосе должно было произойти внезапное и достаточно сильное событие, чтобы вызвать такое нагревание и охлаждение пыли. Одним из подходящих и самых вероятных сценариев они назвали мощные ударные волны, проходящие через раннюю туманность.

Такое объяснение может быть ключом к пониманию научной загадки, касающейся «умеренно летучих» элементов, включая калий и рубидий, и долгие десятилетия не дающей покоя ученым.

Отметим, что ранее специалисты выдвигали различные версии формирования серебряных бусин в метеоритах, такие как молнии или столкновение камней. Но именно ударные волны оказались оптимальной вероятностью.

Екатерина Гура

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