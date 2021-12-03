Ящерица прилетела из Флориды в Англию в чемодане

Ящерица-анолис из Флориды перелетела Атлантический океан в чемодане одной из пассажирок и оказалась в Великобритании.
Обнаружили «нелегала» уже в доме у 54-летней Рэйчел Бонд, сообщает UPI. Престарелая мать женщины закричала, увидев животное на двери своей спальни.
«Я не была уверена, что это не причуды возраста, но когда я поднялась наверх, мать была непреклонна: она видела, как рептилия ползала по ее комнате», — цитирует женщину Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA).
Женщины перевернули все вверх дном и в конце концов обнаружили ящерицу под подушкой на кровати. «Я думаю, мать была очень рада, что не проснулась ночью с этим существом на лице — это было бы настоящим шоком», — пошутила Рэйчел.
В RSPCA отметили, что ящерица оказалась очень выносливой — ей удалось преодолеть долгий путь невредимой, несмотря на холодную погоду и перепады давления в самолете.
«Это определенно очень удачливая ящерица», — сказали инспекторы организации. Сейчас рептилия находится на попечении специалиста.