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18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ящерица прилетела из Флориды в Англию в чемодане

И нашла себе уютное местечко под подушкой у матери туристки.

Ящерица-анолис из Флориды перелетела Атлантический океан в чемодане одной из пассажирок и оказалась в Великобритании.

Обнаружили «нелегала» уже в доме у 54-летней Рэйчел Бонд, сообщает UPI. Престарелая мать женщины закричала, увидев животное на двери своей спальни.

«Я не была уверена, что это не причуды возраста, но когда я поднялась наверх, мать была непреклонна: она видела, как рептилия ползала по ее комнате», — цитирует женщину Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA).

Женщины перевернули все вверх дном и в конце концов обнаружили ящерицу под подушкой на кровати. «Я думаю, мать была очень рада, что не проснулась ночью с этим существом на лице — это было бы настоящим шоком», — пошутила Рэйчел.

В RSPCA отметили, что ящерица оказалась очень выносливой — ей удалось преодолеть долгий путь невредимой, несмотря на холодную погоду и перепады давления в самолете.

«Это определенно очень удачливая ящерица», — сказали инспекторы организации. Сейчас рептилия находится на попечении специалиста.

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