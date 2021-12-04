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10:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Введение во храм Пресвятой Богородицы: традиции и приметы праздника

4 декабря церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы. Рассказываем об истории, традициях и главных приметах этого дня.

Источник: Reuters

Как появился праздник

Введение во храм — наиболее поздний двунадесятый праздник (так называют двенадцать важнейших после Пасхи праздников в православии).

По одной из гипотез историков, его начали праздновать после того, как византийский император Юстиниан построил новую Богородичную церковь в Иерусалиме в 543 году. В месяцесловах Введение во храм появляется лишь в VIII веке.

В этот день православные вспоминают важное событие в жизни Девы Марии. Его описания нет в Евангелиях — оно упоминается в апокрифах и легендах.

Согласно преданию, родители Богородицы святой Иоаким и святая Анна в трехлетнем возрасте привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, чтобы исполнить обет. Первосвященник ввел ее во Святая святых храма — место, доступ к которому строжайше запрещен. Только первосвященник мог входить в него, да и то раз в году.

В дальнейшем Дева Мария, согласно апокрифам, жила при храме до 12 лет — до своего обручения с праведным Иосифом Обручником.

Традиции и запреты дня

Этот праздник знаменует приближение Рождества. С 4 декабря на утренних службах в церквях начинают петь «Христос рождается…». Христиане готовятся к Рождеству. Священники и верующие одеваются в голубой цвет, который считается Богородичным.

По традиции, именно в день Введения во храм детей приводят на первую исповедь. По православной традиции дети начинают исповедоваться с семи лет.

Верующие стараются не заниматься в праздник тяжелой работой, посвятив свои мысли Богу и делая добрые дела. Венчаться в этот день запрещено (в пост свадьбы вообще нежелательны), а вот крестить детей можно. Несмотря на пост, в этот день разрешается употреблять немного рыбы, подсолнечного масла и церковного вина.

Раньше с 4 декабря в городах устраивали роскошные ярмарки и начинались катания на санках и тройках лошадей.

Народные приметы

Введение во храм называли «воротами зимы» и считали, что выпавший сегодня снег уже не растает до самой весны.

«Введенье пришло — зиму привело», «На Введенье — толстое ледененье», — говорили в народе. Народные приметы этого дня указывают: если на улице мороз, то вся зима будет холодной.

Обильный снегопад обещает регулярные метели, а солнце и ясное небо — к теплой и бесснежной погоде зимой.

Затянутое облаками небо говорит о том, что в ближайшие дни погода заметно испортится.

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