14:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья из США установила мировой рекорд по количеству рождественских огней
И это уже не впервые.
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Семья из американского городка Лаграндж в штате Нью-Йорк украсила свой дом и двор к Рождеству 687 тысячами лампочек.
Тем самым они побили свой собственный мировой рекорд 2014 года, когда огоньков было более 600 тысяч, сообщает UPI.
Отец семейства Тим Гэй говорит, что вырос в многодетной семье, в которой Рождество было особенным праздником: в доме собирались все родственники, и он «напоминал Центральный вокзал».
Традицию отмечать Рождество с размахом он перенес и в свою семью. Первый рекорд Гэи установили еще в 2012 году. Тогда лампочек было в два раза меньше.
Всех желающих посмотреть на праздничные декорации просят сделать небольшое пожертвование. Собранные средства Гэи затем передают в местные благотворительные организации, в том числе для помощи пожарным.
Анна Лысенко