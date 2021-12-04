17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В мире появился сомелье с искусственным интеллектом
Он поможет найти «идеальное» вино.
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Винная компания Vagabond создала сомелье с искусственным интеллектом под названием SOMM, который будет помогать клиентам находить и выбирать вино.
В компании надеются, что сомелье будет работать по принципу музыкальных сервисов, которые предлагают похожие песни на основе уже прослушанных, сообщает Daily Mail.
Сперва клиентам предлагают ознакомительную дегустацию. Им нужно будет оценить 5 вин по ряду параметров (бутылочки по 100 мл отправят к ним домой). На основе этих оценок SOMM предложит клиентам варианты вин.
ИИ будет уточнять вкусы потребителей после каждой поставки, чтобы создать «винный профиль» покупателя и найти для него идеальные сорта вин.
Анна Лысенко