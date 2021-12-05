7 необычных фактов, которые стоит знать о художнике Клоде Моне

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Моне родился в Париже в 1840 году. Еще мальчиком он делал зарисовки своих учителей и соседей, а в подростковом возрасте начал продавать карикатуры на местных известных личностей. Мать Моне поощряла его художественный талант, но его отец-бакалейщик хотел, чтобы сын сосредоточился на семейном бизнесе.
После того, как его мать умерла в 1857 году, Моне ушел из дома, чтобы жить с тётей и, вопреки воле отца, изучать искусство.
2. Служил солдатом в Алжире
В 1860 году Моне призвали в армию. Он служил в Алжире, который находился под контролем Франции. Отец Моне предложил откупиться от воинской повинности, если сын пообещает бросить живопись, но Моне отказался бросить искусство.
Прослужив один год из семи положенных, Моне заболел брюшным тифом. Его тетя заплатила за его увольнение из армии и записала его в художественную школу в Париже.
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3. Бросился с моста от отчаяния
В свои двадцать с небольшим Моне быстро разочаровался в порядках, которые царили в живописи того времени. Он ненавидел создавать шаблонные произведения искусства, копировать картины, висевшие в Лувре, и рисовать сцены из древнегреческих и римских мифов. Клод пытался выставлять свои картины на художественных выставках Королевской академии, но его работы почти всегда отклонялись.
Подавленный и разбитый, Моне в 1868 году спрыгнул с моста в Сену. Он выжил и вскоре нашел единомышленников, которые также были разочарованы ограничениями Академии.
4. Термин «импрессионизм» появился благодаря его картине
Моне собрал вокруг себя художников, готовых бросить вызов традициям Королевской академии. В «кружок» входили Ренуар, Писсарро, Дега и Сезанн. Назвавшись «Анонимным обществом художников, живописцев, скульпторов и граверов», в 1874 году группа организовала первую выставку импрессионистов.
Сам термин «импрессионизм» возник именно благодаря ей. Посетив выставку, журналист Луи Леруа негативно отозвался о полотне Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» и картинах его коллег. Он пренебрежительно назвал их работы «импрессионизмом».
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5. Вторая жена Моне была очень ревнивой
Первой женой художника стала Камилла Донсье. Она была моделью многих его полотен и родила Моне двух сыновей. Когда Камилла умерла от рака, художник завел отношения с замужней женщиной Алисой Ошеде, супругой бизнесмена и коллекционера, матерью шестерых детей. Хотя Алиса сама была несвободной, она ревновала художника к покойной жене и уничтожила многие письма и фотографии Камиллы.
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Алиса и Клод поженились после смерти мужа Ошеде и прожили вместе 18 лет. Одна из дочерей Ошеде позже вышла замуж за одного из сыновей Моне.
6. Моне импортировал кувшинки со всего мира
С 1883 года до своей смерти в 1926 году Моне жил в Живерни, деревне на севере Франции. Разбогатев наконец на продажах картин, он стал нанимать садовников, чтобы они превратили его сад в райское местечко со множеством деревьев и цветов, где можно было бы рисовать с натуры.
Моне построил японский мостик через свой пруд, для которого импортировал кувшинки из разных стран, даже из Египта и Южной Америки. Забавно, что городской совет предписал Моне избавиться от экзотических растений, так как боялся, что те «отравляют» воду. Моне не послушался и за 25 лет создал целую серию картин с ними.
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Художник платил шести садовникам, чтобы те каждое утро садились в лодку, подплывали к кувшинкам и вытирали пыль с цветков и листьев. Только после этого Моне начинал их рисовать. Художнику было важно видеть, как свет отражается от воды и играет на листьях кувшинок.
7. Моне рисовал, даже когда ослеп
Примерно в 60 лет у художника начались проблемы со зрением. Вскоре ему поставили диагноз «катаракта». Критики долгое время насмехались над Моне, предполагая, что импрессионизм — это результат плохого зрения, а вовсе не новое направление в искусстве.
Сперва Моне видел все очень расплывчато, а затем полностью ослеп. Он не бросил живопись и продолжил рисовать, запоминая расположение красок на палитре и холсте.
После двух операций по удалению катаракты Моне носил тонированные очки, чтобы исправить искаженное восприятие цвета, и, возможно, какое-то время мог видеть ультрафиолетовый свет.
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Анна Лысенко по материалам Mental Floss
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