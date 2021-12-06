17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые восстановили внешность женщины из бронзового века
Она жила в XVII веке до нашей эры на юго-востоке Испании.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В 2014 году в Ла Альмолойе на юго-востоке Испании археологи обнаружили необычное захоронение мужчины и женщины, живших в бронзовом веке. Два скелета были похоронены вместе в большом керамическом горшке.
В ходе исследований ученые выяснили, что мужчина был старше женщины и умер на несколько лет раньше. Когда умерла женщина, горшок открыли и положили ее тело к его останкам.
Интересно, что помимо скелетов археологи обнаружили в древнем «гробу» большое количество женских драгоценностей, включая массивные серьги, серебряную диадему, ожерелья из бисера, браслеты, а также ковш для питья и шило с серебряной ручкой. Это дало ученым право предположить, что женщина была богатая и влиятельная и, возможно, занимала в обществе более высокое положение, чем ее предполагаемый супруг.
В 2021 году специалисты из Автономного университета Барселоны вновь вернулись к изучению древних останков. Вместе с научным иллюстратором Хоаной Бруно они решили воссоздать внешность богатой женщины, для чего провели дополнительные исследования.
Главная проблема в восстановлении ее внешности заключалась в том, что верхняя часть ее черепа не сохранилась. Поэтому некоторые кости Бруно восстанавливала наугад.
Сначала Бруно сделала замеры черепа и их лазерное сканирование, чтобы работать с цифровой копией и минимизировать манипуляции с хрупкими костями. Затем с помощью специальной программы она определила положение и размер черт лица, в том числе глаз, носа и рта, и «нарастила» мышцы и ткани. Весь процесс она сняла на видео и опубликовала в соцсетях, как дополнение к новому исследованию.
По словам ученых, такие реконструкции позволяют осознать, что древние останки тоже когда-то были живыми людьми, пишет Live Science.
В настоящее время Бруно создает археологические реконструкции других людей древнего сообщества Эль-Аргар, найденных в Ла Альмолойя.
Екатерина Гура