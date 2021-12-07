16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны самые смешные фотографии домашних животных 2021 года
Наши любимые питомцы в забавных ситуациях.
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Жюри Международного фотоконкурса Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2021 объявило победителей. За звание лучших комедийных фото домашних животных в этом году боролись тысячи участников со всего мира, которые показывали своих кошек, собак, кроликов, утят, лошадей и других любимцев в забавных ситуациях.
Победителем этого года стала британка Зоуи Росс со снимком «Whiz Pop!», показывающем ее маленького щенка лабрадора по кличке Пеппер, играющего с мыльными пузырями в саду. Росс получила звание главного комедийного фотографа домашних животных и приз в 2600 долларов.
Победительница рассказала, что не надеялась получить главный приз, а просто хотела поделиться с окружающими этим забавным снимком. Она также отметила, что часть выигранных денег пожертвует на помощь животным.
Отметим, что конкурс Animal Friends Comedy Pet Photo Awards ставит перед собой цель помочь животным. Все средства, собранные за участие в конкурсе, направляются благотворительной организации Animal Support Angels, которая помогает бездомным животным.
Екатерина Гура