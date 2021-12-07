В Австралии появится черный ящик Земли

На западе австралийской Тасмании в конце 2022 года появится необычный объект — черный ящик Земли. По примеру черных ящиков в самолетах, такой неразрушимый самописец будет записывать все климатические изменения, происходящие на Земле, на случай, если наша цивилизация не справится с климатическим кризисом и погибнет.
Черный ящик будет представлять собой большую конструкцию размером с автобус: длиной десять метров, шириной четыре метра и высотой три метра. Его корпус будет сделан из стальных листов толщиной 7,5 сантиметров.
Внутри он будет заполнен множеством накопителей и подключен к Интернету, вся конструкция должна быть автономной и питаться от солнечных батарей, установленных на крыше. Батареи также обеспечат резервное хранилище энергии.
По задумке авторов проекта, в солнечную погоду черный ящик будет загружать научные данные, а специальный алгоритм будет собирать материалы, связанные с изменением климата, из Интернета. В первую очередь будут записываться измерения температуры земли и моря, закисления океана, атмосферного CO2, исчезновения видов, изменения в землепользовании, а также численность населения, военные расходы и потребление энергии. Кроме того, программа самописца будет собирать контекстные данные, такие как заголовки газет, сообщения в социальных сетях и новости о ключевых событиях.
Сообщается, что строительство вечного корпуса ящика начнется в середине следующего года, однако запись на жесткие диски уже ведется с ноября этого года, начиная с климатической конференции COP26 в Глазго.
По оценкам разработчиков, используя сжатие и архивирование, емкости жестких дисков хватит для хранения данных в течение следующих 30−50 лет. Однако специалисты уже изучают способы увеличения этой емкости и более долгосрочных методов хранения, включая нанесение надписей на «стальные пластины». По словам авторов проекта, это позволит намного эффективнее использовать каждый уровень хранилища и хранить данные в течение сотен или даже тысяч лет.
Как только черный ящик будет запущен и начнет работать, его банк данных будет доступен через цифровую платформу, и планируется, что люди также смогут подключаться к нему по беспроводной сети, через специальный сайт.
Авторами проекта выступили маркетинговая компания Clemenger BBDO, креативное бюро Glue Society и команда ученых из Университета Тасмании. Помимо Австралии, как места размещения черного ящика, также рассматривались Мальта, Норвегия и Катар. Однако австралийская Тасмания была выбрана благодаря своей геополитической и геологической стабильности, пишет ABC.
Ожидается, что черный ящик поможет потомкам понять причины гибели современной цивилизации. Сейчас ученые размышляют над тем, как правильнее и удобнее закодировать информацию, чтобы выжившие смогли прочитать эти данные.