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18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайский ровер нашел на Луне «таинственную хижину»

Теперь луноход направляется к ней поближе, чтобы исследовать.

Китайский луноход Yutu 2, отправленный на Луну почти три года назад, обнаружил на темной стороне спутника в кратере Фон Карман неизвестный выступающий объект квадратной формы. Получив снимки, Национальное космическое управление Китая назвало объект «таинственной хижиной» и изменило программу лунохода — теперь он направляется к этому месту, чтобы детальнее изучить находку.

Правда, чтобы добраться до «хижины», Yutu 2 понадобится 2-3 месяца, что эквивалентно 2-3 лунным суткам. 

Несмотря на загадочное название обнаруженного объекта, ученые полагают, что это просто валун, который выбило из поверхности в результате падения метеорита. Ранее такие валуны уже находили на Луне, но точно сказать ученые смогут лишь после прибытия ровера к месту.

Напомним, что луноход Yutu 2 приземлился на Луну 3 января 2019 года вместе с космическим кораблем Chang’e-4. До этой миссии ни один космический зонд никогда не достигал этой части поверхности из-за трудностей со связью. Yutu 2 работает на солнечной энергии — в течение лунной ночи, которая длится примерно 14 земных дней, он отключается.

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