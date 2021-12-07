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18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Австралии выиграл джекпот после «вещего» сна

Мужчина использовал цифры из сна и выиграл 3,4 миллиона долларов.

Источник: Reuters

Житель городка Эдвардстаун, Южная Австралия, в начале декабря стал победителем местной лотереи Set for Life, единолично выиграв джекпот в размере 3,4 миллиона долларов.

Но самое удивительное в том, что выигрышные числа ему приснились во сне пару лет назад.

Мужчина рассказал, что это был сон в котором он как раз и выиграл джекпот. Проснувшись, он записал те самые цифры в блокнот, потому что «у него были хорошие предчувствия». С тех самых пор он регулярно ставил на эту комбинацию, играя в лотерею. И наконец сон оказался в руку.

Победитель отметил, что всегда верил, что тот сон был вещим. А свой огромный выигрыш он планирует частично раздать своим детям, а остальное оставить на разные приятные мелочи, которые помогут им с женой раньше уйти на пенсию и жить в свое удовольствие.

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