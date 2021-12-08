На Кипре нашли ожерелье времен Нефертити

Во время раскопок двух гробниц бронзового века на Кипре археологи обнаружили золотые украшения времен Нефертити.
Среди находок — уникальный украшенный драгоценными камнями кулон «цветок лотоса», похожий на тот, который носила царица Древнего Египта, сообщает Гетеборгский университет.
Сами гробницы в городе Хала Султан Текке были обнаружены в 2018 году. С тех пор в этом месте нашли более 150 человеческих скелетов и около 500 предметов, в том числе золотые украшения, драгоценные камни и керамику, датируемые примерно 1350 годом до нашей эры.
Скелеты и ритуальные погребальные объекты располагались слоями друг на друге. Это означает, что гробницы использовались на протяжении нескольких поколений. Ученые считают, что они служили семейными усыпальницами правящей элиты города.
«Например, мы нашли скелет пятилетнего ребенка с золотым ожерельем, золотыми серьгами и золотой диадемой. Вероятно, это был ребенок из влиятельной и богатой семьи», — говорит профессор Питер Фишер, руководитель раскопок.
Одна особенно важная находка — это цилиндрическая печать из минерала гематита с клинописной надписью из Месопотамии, которую археологи смогли расшифровать. Текст состоит из трех строк, в нем упоминаются три имени. Один из них — Амурру, бог, которому поклоняются в Месопотамии. Двое других — исторические личности — цари из Месопотамии, отец и сын.
Обнаруженные драгоценности — сердолик из Индии, лазурит из Афганистана янтарь из Прибалтики, амулеты-скарабеи из Египта — показывают, что город играл центральную роль в торговле в бронзовом веке.
Сравнение показало, что большинство объектов относятся ко временам Нефертити и ее мужа Эхнатона около 1350 г. до н. э.
Следующим шагом исследования будет анализ ДНК найденных скелетов.