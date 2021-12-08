19:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что стресс ведет к быстрому старению
Но этот процесс можно замедлить, научившись контролировать свои эмоции.
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Уже давно не секрет, что стресс ведет к различным проблемам со здоровьем, но до сих пор не было предметных научных данных относительно того, насколько он связан со старением организма. Специалисты из Йельского университета решили восполнить этот пробел и провели исследование, в котором оценили, насколько хронический стресс ускоряет биологические часы и есть ли способы замедлить его, продлив здоровую жизнь.
В эксперименте приняли участие 444 человека в возрасте от 19 до 50 лет, которые предоставили образцы крови, используемые для оценки возрастных химических изменений в ДНК, а также других показателей здоровья. Участники также ответили на вопросы, призванные выявить уровень стресса и психологическую устойчивость.
Даже после учета демографических и поведенческих факторов, таких как курение, индекс массы тела, раса и доход, исследователи обнаружили, что у тех, кто набрал высокие баллы по показателям хронического стресса, наблюдались маркеры ускоренного старения и физиологические изменения, например, повышенная инсулинорезистентность.
Те, кто набрал высокие баллы по двум параметрам психологической устойчивости — регулированию эмоций и самоконтролю, — были более устойчивы к воздействию стресса на старение и инсулинорезистентность соответственно.
По словам экспертов, эти результаты исследования подтверждают популярное мнение о том, что стресс заставляет нас стареть быстрее, но они также предлагают и способ минимизировать эти неблагоприятные последствия стресса за счет усиления регуляции эмоций и самоконтроля.
Другими словами, чем более психологически устойчивым является человек, тем выше вероятность того, что он проживет более долгую и здоровую жизнь, даже несмотря на хронический стресс, пишет Medicalxpress.
Екатерина Гура