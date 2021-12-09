16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: Прерывание сна в нужный момент помогает решать сложные задачи
Творческие люди знали об этом трюке давно. Наконец наука подтвердила его действенность.
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Если вовремя выйти из промежуточного состояния между сном и бодрствованием, можно решить сложную задачу и повысить свой творческий потенциал, заявляют исследователи.
Об этом необычном эффекте писали в свое время еще изобретатель Томас Эдисон и художник Сальвадор Дали. Эдисон, например, брал в руки по стальному шарику. Когда изобретатель начинал погружаться в сон, шарики падали на пол с громким стуком, и он просыпался.
Состояние между сном и явью называют гипнагогией. Ученые отмечают, что в эти мгновения человек видит очень яркие сны (которые забывает, погружаясь в фазу глубокого сна), а еще активно воспринимает образы из бессознательного.
Изучающая гипнагогию Дельфин Удиетт из Национального института здравоохранения и медицинских исследований в Париже решила проверить, действительно ли прерывание этого этапа влияет на творческий потенциал человека, или же это справедливо только для отдельных личностей, таких как Эдисон и Дали.
В ее исследовании приняли участие 103 человека. Им предложили выполнить запутанное задание по математике. 16% участников отсеяли сразу, так как они справились раньше. Остальным предоставили достаточно времени и возможность прерваться на 20-минутный сон в темной комнате.
Во время сна к участникам прикрепили электроды, чтобы отслеживать активность мозга. Им также предложили воспользоваться трюком Эдисона, взяв в руки бутылку с водой.
38 участникам удалось уснуть. 24 из них дошли до начальной стадии сна, остальные 14 погрузились в глубокий сон. Большинство из тех (83%), кто начал засыпать, но проснулся, быстро справились с задачей по математике. Из тех, кто погрузился в глубокий сон, задачу решили только 31%. Из тех, кто не спал, с задачей справились лишь 14 процентов.
Удиетт считает, что гипнагогия ведет к креативности именно потому, что это промежуточная стадия между бодрствованием и сном, во время которой человек успевает «выудить» и осознать подсказки из бессознательного.
Анна Лысенко