16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученый рассказал, почему убивший динозавров астероид «пощадил» крокодилов
Существуют как минимум две причины, почему эти животные выжили.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Когда 66 миллионов лет назад Земля столкнулась с астероидом, из-за последствий этого катастрофического события погибли три четверти всех живых видов на Земле.
Среди немногих выживших были крокодилы. Как им удалось пережить катаклизм, разъяснил в своей статье Майк Ли, профессор эволюционной биологии Университета Флиндерса (Австралия).
По словам Ли, крокодилам помогли два важных обстоятельства. Первое связано с тем, что тела крокодилов потребляют очень мало энергии. Эти животные много лежат, медленно дышат, а их сердцебиение очень медленное. Известно, что крокодилы могут задерживать дыхание под водой более часа и обходиться без еды несколько месяцев, а иногда и более года.
Второе обстоятельство связано с местами проживания крокодилов. Когда из-за пожаров и отсутствия солнечного света (путь лучам долгое время преграждали пыль и дым в атмосфере) погибли растения, вслед за ними погибли травоядные животные, а затем и хищники. Но крокодилы не так зависят от этой пищевой цепочки. Они живут в воде, где достаточно альтернативных источников пищи — мелких речных обитателей.
Ли напоминает, что вместе с крокодилами выжили и первые млекопитающие, которые в то время были мелкими существами размером с крысу. Они добывали из почвы и мертвых растений червей и насекомых. Предки птиц тоже смогли пережить катаклизм, ведь могли преодолевать большие расстояния, а клюв помогал им в поисках пищи.
Анна Лысенко