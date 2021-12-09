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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый рассказал, почему убивший динозавров астероид «пощадил» крокодилов

Существуют как минимум две причины, почему эти животные выжили.

Источник: Depositphotos

Когда 66 миллионов лет назад Земля столкнулась с астероидом, из-за последствий этого катастрофического события погибли три четверти всех живых видов на Земле.

Среди немногих выживших были крокодилы. Как им удалось пережить катаклизм, разъяснил в своей статье Майк Ли, профессор эволюционной биологии Университета Флиндерса (Австралия).

По словам Ли, крокодилам помогли два важных обстоятельства. Первое связано с тем, что тела крокодилов потребляют очень мало энергии. Эти животные много лежат, медленно дышат, а их сердцебиение очень медленное. Известно, что крокодилы могут задерживать дыхание под водой более часа и обходиться без еды несколько месяцев, а иногда и более года.

Второе обстоятельство связано с местами проживания крокодилов. Когда из-за пожаров и отсутствия солнечного света (путь лучам долгое время преграждали пыль и дым в атмосфере) погибли растения, вслед за ними погибли травоядные животные, а затем и хищники. Но крокодилы не так зависят от этой пищевой цепочки. Они живут в воде, где достаточно альтернативных источников пищи — мелких речных обитателей.

Ли напоминает, что вместе с крокодилами выжили и первые млекопитающие, которые в то время были мелкими существами размером с крысу. Они добывали из почвы и мертвых растений червей и насекомых. Предки птиц тоже смогли пережить катаклизм, ведь могли преодолевать большие расстояния, а клюв помогал им в поисках пищи.

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