17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Десятки верблюдов отстранили от конкурса красоты из-за ботокса и подтяжек
Владельцы животных прибегают к различным манипуляциям, чтобы улучшить внешний вид животных.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В декабре в Саудовской Аравии начался фестиваль верблюдов имени короля Абдул-Азиза. В рамках этого мероприятия, которое длится в течение месяца в пустыне к северо-востоку от Эр-Рияда, проводятся различные соревнования, ярмарки и даже конкурс красоты среди верблюдов, главный приз которого составляет 66 миллионов долларов.
Профессиональное жюри конкурса красоты оценивает конкурсантов по внешнему виду (форма головы, шеи и горбов), а также нарядам и умению позировать. Владельцам верблюдов строго запрещено проводить какие-либо манипуляции с животным с целью улучшить его внешность, но каждый год находятся те, кто пытается обмануть жюри и выиграть любым способом.
В этом году жюри уже отстранило от участия более 40 верблюдов, которым заводчики делали им инъекции ботокса под кожу головы и в губы, чтобы те казались больше, растягивали верблюдам нос, использовали гормоны для укрепления мышц и филлеры, чтобы морда животного выглядела более «расслабленной».
Виновных в таком обмане ждет суровое наказание — «модифицированного» верблюда исключают из конкурса, а его заводчик должен выплатить крупный штраф, пишет The Guardian.
Екатерина Гура