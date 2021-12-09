17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Водитель в Приморье встретил на дороге «тигриный патруль»
Три маленьких тигренка прохаживались вдоль дороги.
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Центр «Амурский тигр» опубликовал в соцсетях снимки, сделанные водителем на дороге в Анучинском районе Приморского края.
Там вдоль дороги гуляли три тигренка, которые, по словам автора видео, сначала с интересом рассматривали автомобиль, а затем быстро скрылись из виду в лесу. На вид малышам около 6−8 месяцев, их мамы рядом не было видно. Но в таком возрасте они уже могут подолгу оставаться одни и изучать новую территорию самостоятельно.
На всякий случай, на место съемки отправились инспекторы охотнадзора, чтобы проверить обстоятельства этой встречи с человеком на дороге.
Напомним, что в начале декабря водители в Хабаровском крае также встретили на дороге маленького тигренка. Инспекторы охотнадзора, выехавшие на место, подтвердили худшие предположения. Тигренок оказался один. Скорее всего, его маму убили, а потому сейчас специалисты и волонтеры ведут активный поиск малыша, чтобы забрать его в безопасное место.
Екатерина Гура