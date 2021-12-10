11:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, сколько слов и фраз понимают собаки
Показатель не зависит от породы или возраста.
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Собаки понимают и реагируют в среднем на 89 слов и фраз. При этом самые обученные из животных могут понимать до 200, доказали исследователи.
Чтобы проверить «словарный запас» собак, ученые использовали опросник коммуникативного развития МакАртура-Бейтса, который используют для оценки языкового развития младенцев.
Тестирование поручили 165 владельцам собак разных возрастов и пород. Такой подход эффективнее, чем тестирование специалистами, ведь хозяева лучше знают своих питомцев и специфику их реакций. Для исследования им предоставили список из 172 слов и фраз и попросили оценить реакцию собаки по пятибалльной шкале.
Как оказалось, умение собак распознавать слова не зависит ни от возраста, ни от породы, но сама лексика может зависеть от профессии владельца. Например, «словарь» собаки-охотника будет в основном другим, чем полицейской собаки или собаки-спасателя. Примерно половина из 89 слов являются командами.
Ученые также установили 10 слов, которые понимает больше 90% собак независимо от сферы деятельности хозяина. Это такие команды, как «сидеть», «ждать», «фу», «ко мне», «нет», похвала «хороший мальчик/девочка», «молодец» и другие.
Около 10% собак различали имена соседей, грумера, название питомника и разных членов семьи, а также фразы «вытри лапы», «тише», «громче» и подобные.
Анна Лысенко