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11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подводный робот заметил «неуловимую» гигантскую медузу (видео)

Ее встречают крайне редко.

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В заливе Монтерей вдоль побережья Калифорнии заметили гигантскую глубоководную медузу Stygiomedusa gigantea, встреча с которой происходит крайне редко.

Хотя стигиомедузы обитают во всех океанах за исключением Северного Ледовитого, они считаются «неуловимыми», ведь обитают на большой глубине — в батиальной зоне, которая распространяется на 3 км в глубину. Удивительное существо заметил подводный робот (ROV), принадлежащий научно-исследовательскому институту MBARI.

Похожая на красновато-коричневый фантом медуза плыла на глубине 990 метров. Ее колокол составлял более одного метра в поперечнике, а длина ленточных рук превышала 10 метров.

Первую Stygiomedusa gigantea заметили в 1899 году. С тех пор ученые встречали это животное всего около 100 раз.

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