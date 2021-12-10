11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подводный робот заметил «неуловимую» гигантскую медузу (видео)
Ее встречают крайне редко.
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В заливе Монтерей вдоль побережья Калифорнии заметили гигантскую глубоководную медузу Stygiomedusa gigantea, встреча с которой происходит крайне редко.
Хотя стигиомедузы обитают во всех океанах за исключением Северного Ледовитого, они считаются «неуловимыми», ведь обитают на большой глубине — в батиальной зоне, которая распространяется на 3 км в глубину. Удивительное существо заметил подводный робот (ROV), принадлежащий научно-исследовательскому институту MBARI.
Похожая на красновато-коричневый фантом медуза плыла на глубине 990 метров. Ее колокол составлял более одного метра в поперечнике, а длина ленточных рук превышала 10 метров.
Первую Stygiomedusa gigantea заметили в 1899 году. С тех пор ученые встречали это животное всего около 100 раз.
Анна Лысенко