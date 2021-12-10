Волонтеры на Тайване вручную отлавливают ядовитых жаб

Экологи Тайваня бьют тревогу — в стране началось нашествие гигантских ядовитых тростниковых жаб-ага. Этот токсичный и инвазивный вид жаб обитает в Северной и Южной Америке, но в начале XX века их завезли в Австралию, а чуть позже — и в другие регионы.
Недавно исследователи узнали о том, что эти жабы начали захватывать Тайвань.
Один из специалистов несколько месяцев назад случайно увидел в соцсетях фотографии этого вида, сделанные в городе Чжаодунь. Прибыв на место, исследователи из Тайваньского общества охраны амфибий всего за один час сумели отловить около 30 взрослых жаб. Всего только за одни выходные с помощью волонтеров они нашли около 200 особей на территории радиусом 4 километра. Теперь в регионе создан целый специальный отряд, который по ночам собирает ядовитых жаб с местных фермерских полей.
Ученые полагают, что нашествие тростниковых жаб могло быть вызвано их торговлей на черном рынке.
Жабы-ага популярны на Тайване как домашние питомцы, так как считается, что они приносят удачу. Их также используют в традиционной медицине. Но в 2016 году тайваньские власти запретили ввоз этих животных, что привело к росту нелегальной торговли.
Отметим, что эти жабы могут достигать 24 сантиметров в длину и весить около килограмма. Эта жаба в случае опасности выделяет молочно-белый секрет, содержащий буфотоксины, который смертелен для большинства животных и маленьких детей. Аги также являются инвазивным видом, которые уничтожают местную флору и фауну и быстро плодятся, захватывая новые территории, пишет Live Science.