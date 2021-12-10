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17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шотландии взорвали самую высокую башню в стране

Это была 182-метровая труба угольной электростанции.

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В шотландском Файфе снесли трубу бывшей угольной электростанции Longannet. Конструкция высотой 182,88 метра была самым высоким отдельно стоящим зданием во всей Шотландии. Ее снос был осуществлен в результате контролируемого взрыва. Сообщается, что для этого понадобилось около 700 килограммов взрывчатки.

Эффектный взрыв дымовой трубы транслировался в прямом эфире по местным телеканалам и в интернете. По словам первого министра Шотландии Никола Стерджена, который и нажал кнопку, запустившую взрыв, разрушение дымовой трубы ознаменовало «окончательный конец угольной энергетики в Шотландии». Сейчас страна работает над тем, чтобы к 2045 году стать нацией с нулевым уровнем вредных выбросов и перейти на возобновляемые источники энергии.

Отметим, что электростанция Longannet, работавшая с 1973 года, была крупнейшей в стране. Она прекратила свою работу в 2016 году. Саму котельную городские власти снесли в феврале этого года, пишет The Guardian.

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Екатерина Гура

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