17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Шотландии взорвали самую высокую башню в стране
Это была 182-метровая труба угольной электростанции.
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В шотландском Файфе снесли трубу бывшей угольной электростанции Longannet. Конструкция высотой 182,88 метра была самым высоким отдельно стоящим зданием во всей Шотландии. Ее снос был осуществлен в результате контролируемого взрыва. Сообщается, что для этого понадобилось около 700 килограммов взрывчатки.
Эффектный взрыв дымовой трубы транслировался в прямом эфире по местным телеканалам и в интернете. По словам первого министра Шотландии Никола Стерджена, который и нажал кнопку, запустившую взрыв, разрушение дымовой трубы ознаменовало «окончательный конец угольной энергетики в Шотландии». Сейчас страна работает над тем, чтобы к 2045 году стать нацией с нулевым уровнем вредных выбросов и перейти на возобновляемые источники энергии.
Отметим, что электростанция Longannet, работавшая с 1973 года, была крупнейшей в стране. Она прекратила свою работу в 2016 году. Саму котельную городские власти снесли в феврале этого года, пишет The Guardian.
Екатерина Гура