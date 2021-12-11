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11:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали неожиданный фактор раздражительности

Как и физическое, психическое здоровье зависит от потребления микронутриентов.

Источник: AP 2021

Излишне эмоциональные, нерациональные и даже агрессивные высказывания, необоснованная злость и раздражительность все чаще встречаются в публичном пространстве.

Многие исследователи связывают эскалацию гневной риторики с социальными сетями, экономическими факторами и другими обстоятельствами. Но Бонни Каплан, почетный профессор Медицинской школы Камминга Университета Калгари, и Джулия Раклидж, профессор психологии Кентерберийского университета, утверждают, что не менее важной, но неочевидной причиной является специфика питания.

«Как исследователи в области питания и психического здоровья… мы осознаем, что многие в нашем обществе испытывают голод, нарушающий их когнитивные функции и регуляцию эмоций», — утверждают исследователи в статье для Conversation.

Очевидно, что у нас нет дефицита макроэлементов: жители развитых стран обычно получают достаточное количество белков, жиров и углеводов, объясняют они. «Но мы обманываемся в отношении питательных микроэлементов (минералов и витаминов), особенно те из нас, чье питание основано на ультрапереработанных продуктах», — добавляют Каплан и Раклидж.

К ультрапереработанным относятся продукты, которые практически не нужно готовить — достаточно открыть упаковку. Это хлопья для завтрака, сладкая газировка, колбасные изделия, готовые десерты, сухие овощные супы, восстановленные мясные и рыбные продукты, полуфабрикаты, которые достаточно поставить в микроволновку, и подобное. Они часто содержат высокие уровни добавленного сахара, жира, соли, консервантов, но не содержат витаминов и волокон.

Согласно исследованиям, жители Канады получают 48% калорий из ультрапереработанных продуктов. В США этот показатель колеблется от 57 до 67%.

Большинство из нас осознает, что потребление такой пищи является огромной проблемой для физического здоровья, поскольку она провоцирует ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Но общественность менее осведомлена о влиянии питания на здоровье мозга, пишут авторы статьи.

Как и физическое, психическое здоровье зависит от потребления микронутриентов. Их нехватка приводит к раздражительности, нестабильному настроению и агрессивному поведению.

Около 10 исследований, проведенных в Канаде, Испании, Японии и Австралии, показали, что люди, которые придерживаются здоровой диеты, имеют меньше симптомов депрессии и беспокойства.

Например, в Японии ученые наблюдали за 89 тысячами человек в течение 10−15 лет. Уровень самоубийств среди тех, кто придерживается здоровой диеты, был вдвое меньше, чем среди тех, кто питался неправильно.

В Канаде ученые установили прямую связь между качеством питания детей и дальнейшими симптомами психических расстройств в подростковом возрасте.

Еще в одном из таких исследований около трети участников, перешедших на диету из цельных продуктов в дополнение к обычному лечению, обнаружили, что их депрессия перешла в стадию ремиссии через 12 недель.

Для поддержки метаболизма в мозге этому органу требуется не менее 30 питательных микроэлементов, от которых зависит производство нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, а также для расщепления и удаления побочных продуктов метаболизма, напоминают ученые.

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Анна Лысенко

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