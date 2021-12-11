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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

5 картин передвижников, которые должен знать каждый

11 декабря 1871 года в Петербургской Академии художеств открылась первая выставка передвижников. Вспоминаем самые известные работы Товарищества.

Василий Перов. Тройка

Знаменитую картину, которая сейчас находится в Государственной Третьяковской галерее, Василий Перов написал в 1866 году. Художник считал, что его коллегам стоит рассказывать о трудностях крестьянской жизни. Чтобы изобразить детский труд, он использовал мрачные цвета. Пустынная улица города на картине дополнительно нагнетает обстановку.

Илья Репин. Бурлаки на Волге

Картина, созданная в 1870—1873 годах, изображает артель бурлаков во время работы. Они тянут на бечеве суда против течения реки. Бурлаков художник увидел на Неве. Они произвели на Репина сильное впечатление своим контрастом с живописной природой.

Владимир Маковский. Свидание

Картина, законченная в 1883 году, изображает самых бедных представителей русского народа. Юноша был отдан в город в подмастерья. Мать пришла его навестить, привезя из гостинцев только лепешку хлеба.

Сергей Иванов. Смерть переселенца

Знаменитая картина реалиста Иванова (1889 год) иллюстрирует внутреннюю миграцию в России. В конце XIX века жители страны целыми деревнями поднимались с насиженных мест в поисках лучшей жизни. Их путь был связан с десятками опасностей. Ситуация немного нормализовалась только с открытием Сибирской железной дороги.

Абрам Архипов. Прачки

Картина 1901 года изображает обессиленных тружениц. Художник увидел прачек случайно, когда однажды забрёл в подвал одного дома.

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Анна Лысенко

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