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15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мексике обнаружили «врата в подземный мир» майя

В пещере приносили дары богам подземного мира.

Источник: Arqueólogo Antonio Reyes, Centro INAH Quintana Roo

На полуострове Юкатан в Мексике археологи открыли ранее неизвестную пещеру, в которой майя проводили религиозные церемонии.

Находку сделали в Чемуиле при составлении карты пещерных систем в регионе, сообщает мексиканский Национальный институт антропологии и истории (INAH). В пещере исследователи нашли два сосуда и чашу-треногу. Их датируют поздним постклассическим периодом майя (1200−1550 годы нашей эры).

Сосуды были размещены в естественных нишах, где со сталактитов капала вода, а чаша была намеренно перевернута и засыпана камнями. Археологи полагают, что чаша была церемониальным подношением, а два сосуда использовались для ритуального сбора воды.

Майя верили, что вселенная разделена на небо, землю и подземный мир. Пещеры в их понимании функционировали как ворота в Шибальбу, царство подземного мира, которым правят боги смерти майя и их помощники.

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