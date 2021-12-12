15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Мексике обнаружили «врата в подземный мир» майя
В пещере приносили дары богам подземного мира.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
На полуострове Юкатан в Мексике археологи открыли ранее неизвестную пещеру, в которой майя проводили религиозные церемонии.
Находку сделали в Чемуиле при составлении карты пещерных систем в регионе, сообщает мексиканский Национальный институт антропологии и истории (INAH). В пещере исследователи нашли два сосуда и чашу-треногу. Их датируют поздним постклассическим периодом майя (1200−1550 годы нашей эры).
Сосуды были размещены в естественных нишах, где со сталактитов капала вода, а чаша была намеренно перевернута и засыпана камнями. Археологи полагают, что чаша была церемониальным подношением, а два сосуда использовались для ритуального сбора воды.
Майя верили, что вселенная разделена на небо, землю и подземный мир. Пещеры в их понимании функционировали как ворота в Шибальбу, царство подземного мира, которым правят боги смерти майя и их помощники.
Анна Лысенко